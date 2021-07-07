‘İşte Cumhurbaşkanımız’ diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu’ndan yanıt: “Hele dur bakalım”

Bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece Adana Havalimanı'nda coşkulu partililer tarafından meşaleler ve “Halkın Umudu Kılıçdaroğlu” sloganları ile karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyareti Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştirdiği geleceğin başarılı sporcu adayları olan Kır Çiçekleri'ne oldu. Kır Çiçekleri, Kılıçdaroğlu'nu sürpriz bir müzik gösterisi ile karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah erken saatlerde ise Mersin programına başladı. Kılıçdaroğlu, hal esnafını ziyaret edip, sıkıntılarını dinledi. Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde büyük ilgi gördü, bu nedenle zaman zaman izdiham yaşandı.

HAL ESNAFININ SORUNLARINI DİNLEDİ

CHP lideri Kemal Kılaçdaroğlu, Akdeniz ilçesinde yer alan Hal Kompleksi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve il başkanı Adil Aktay eşlik etti. Hal esnafı Kılıçdaroğlu'na ilgi gösterirken, kimisi de öz çekim yaptı. Esnafın sorun ve yakınmalarını dinleyen Kılıçdaroğlu, zaman zaman da satılmak için bekleyen ürünleri alıp inceledi.

OKUL ARKADAŞINI BULDU

Kılıçdaroğlu, hal gezisini sürdürdüğü sırada güvenlik çemberini aşarak yanına kadar giren bir vatandaş, okul arkadaşı olduğunu kendisine söyledi. Maskesini çıkardıktan sonra Elazığ'da okurken okul arkadaşı olan Hüseyin Bülbül'ü tanıdı. Bülbül, okul arkadaşı Kılıçdaroğlu'na sarıldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

GENÇ SERVİS ELEMANINA İLGİ GÖSTERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hal gezisi sırasında bisikletiyle çorba servisi yapan genç bir servis elamanı ile bir süre sohbet etti. Genç servisçinin elini sıkarak çalıştığı için kendisini tebrik eden Kılıçdaroğlu, onunla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

MİNİKLER ATATÜRK TİŞORTLERİYLE KARŞILADI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Hal Kompleksi içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Münir Özkul kreşini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kendisini Atatürk posterli tişörtlerle karşılayan miniklerin söylediği şarkıları dinledi. Ayakta onları alkışlayan Kılıçdaroğlu, kreşi gezmesinin ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

BÜYÜKŞEHİR ZİYARETİ

Genel Başkan Kılıçdaroığlu, daha sonra kent merkezinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. CHP'li Başkan Vahap Seçer, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na özellikle pandemi döneminde hayata geçirdikleri sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ilgili kısa bir sunum yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, başkan Seçer'e teşekkür etti.

SİMİT YEDİ AYRAN İÇTİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra Hastane Caddesi'ne geçerek burada esnafı ziyaret etti. Caddede bulunan iş yerlerine girerek çalışanlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu girdiği bir pasiteride kendisine ikram edilen simidi yiyerek ayran içti.

CUMHURBAŞKANI OLMANIZI İSTİYORUZ

Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşerisi Alime Hatı tarafından karşılandı. Alime Hatı, “İşte Cumhurbaşkanımız” diyerek kendisini karşıladı. Hemşerisinin elini tutarak kendisine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Hele bir dur bakalım” dedi. Kılıçdaroğlu, girdiği her iş yerinde esnafın sorunlarını dinlerken, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

KANAAT ÖNDERLERİ VE İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTU

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, esnaf gezisinin ardından Hilton Oteli'nde Mersin Kanaat Önderleri ve sonrasında ise iş insanları ile buluştu. Her iki toplantı da basına kapalı yapıldı.