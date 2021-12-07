İşte uyuşturucu tacirlerine yapılan baskın anı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde denizden çıkarılarak kamyona yüklenip ormanda gizlenmek istenen piyasa değeri 60 Milyon TL olan 1.5 ton skunk nefis bir operasyon ile ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Operasyonda yakalanan 3 tabancaya da el konuldu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Dalaman ilçesine Arnavutluk üzerinden sürat teknesiyle getirilerek kamyona yüklenip ormanda gizlenmek istenen piyasa değeri 60 Milyon TL olan 1,5 ton skunk nefis bir operasyon ile ele geçirildi. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Operasyonda yakalanan 3 tabancaya da el konuldu.

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM şube müdürlüğü ekiplerince Arnavutluk'tan deniz yoluyla ülkemize getirilecek yüksek miktarda skunk maddesi ile ilgili sıkı bir takip başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Sahil Güvenlik Komutanlık desteğine denizden de Sahil Güvenlik Botu'nun takibi sonucu mal tekneden indirilerek kamyona yüklenmesi takibe alındı.

OPERASYON ORMANLIK ALANDA YAPILDI



Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında kamyona yüklenen uyuşturucu ormanlık alana getirildi. Kamyondan indirilen uyuşturucu ormana gizlenmek istendiği anda düzenlenen nefis bir baskın ile 3 kişi yakalandı.

Piyasa değeri 60 Milyon TL olan 1,5 ton skunk'a el konulurken gözaltına alınan olayla ilgili 60 yaşındaki T.Y ile birlikte diğer 2 suç ortağı sevk edildiği adliyede tutuklandı. Operasyonda yakalanan 3 tabancaya da el konuldu.

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