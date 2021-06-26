İşten çıkartma yasağına rağmen AKP’li belediyeden işçi kıyımı

Konya'da AKP yönetimindeki Ilgın Belediyesi, iştiraki bir şirkete ait Termal Otel'ini zarar ettiği gerekçesiyle 3 yıllığına Eskişehirli bir firmaya kiraladı.

Otelin kiralamasının ardından otelde çalışan 60 işçi corona virüs salgını ve işten çıkartma yasağına rağmen işten çıkartıldı.

İşçiler çıkartıldıklarını ise cep telefonlarına gönderilen, “4-A kapsamındaki sigortalılığınız 34 iş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih nedenie 31.05.2021 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz” mesajıyla öğrendi.

“HANİ PANDEMİ DÖNEMİNDE KİMSE İŞTEN ÇIKARTILMAYACAKTI?”

İşten çıkartma yasağına rağmen işten çıkartıldıklarını ve özlük haklarını alamadıklarını belirten bir işçi, “Alacaklarımızı almadık, çıktığımızı da sigortadan öğrendik. Haziran ayının 10-11’inde öğrendik. Taksitle ödeneceği iddiaları var. Tazminatı imzalamayacağım. 60 kişi çıktı. 30’u otel personeli. Geriye kalanı da otel de görünüp, belediyelerin çeşitli birimlerinde çalışan arkadaşlar. Pandemi sürecinde hani kimse işten çıkarılmayacaktı. Çocuklarım var. Kredi çekmişim. Bu krediyi nasıl ödeyebilirim? Otel şuan dolu. Otel zarar etmiyordu. Ne olduğunu anlamadık” siteminde bulundu.

“KEYFİLİKTE GELDİĞİMİZ SON DURUMU GÖSTERİYOR”

İşçilerin keyfi bir şekilde işten çıkartıldıklarını ifade eden İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, “Ilgın’da Belediye iştiraki şirkete bağlı otelde kayıtlı olan yaklaşık 60 işçinin sorgusuz sualsiz ve gerekçesiz bir biçimde işten çıkarıldıklarına şahit oluyoruz. Özellikle şu pandemi sürecinin ağırlığını halen muhafaza ettiği günlerde belediye şirketinde işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın işten çıkarılmaları ve bunun da sağlıklı bir gerekçeye dayandırılmamış olması keyfilikte geldiğimiz son durumu göstermektedir. Mağdur durumda olan her vatandaşımızın olduğu gibi Ilgın’da keyfi şekilde işten çıkarılan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu özellikle belirtiyor, Ilgın Belediyesi’ni bu yanlış ve keyfi karardan dönmeye davet ediyoruz” dedi.

“OTELE FAZLADAN İŞÇİ ALINMIŞ”

Göreve geldikleri dönemde Termal Otelin zarar ettiğini hatırlatan Ertaş, 89 odalı otelde, 60 kişinin çalıştırıldığını söyledi. Hiçbir çalışanı işten çıkarmamak adına 2 yıl otelin faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktaran Ertaş, corona virüs dolayısıyla otelin yaklaşık 1 yıl boyunca çalışmadığını, zararın daha da arttığını ifade etti.

“Ortada olumsuz bir durum vardı ve bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması gerekiyordu” diyen Ertaş şunları söyledi:

* Şirket olarak bizim belediyeye borcumuz vardı. 2016 yılından bu yana ödenmemiş kiralar vardı. Eski dönemden de borç vardı.

* Bizim dönemimizde de ödeyemediğimiz zamanlar oldu. 5 milyon liralık birikmiş kira borcu var. Ortada olumsuz bir durum vardı ve bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması gerekiyordu. Otel, aylık 145 bin liraya kiraya verildi. Biz, kira bedelsiz belediyeye verelim teklifini de sunduk.

* CHP ve İYİ Partili meclis üyelerimiz buna karşı çıktı. ‘Zarar eden bir şirkete belediyenin dahi olsa bedelsiz kira vermek olmaz’ tepkisiyle karşı karşıya kaldık. Otel çalışanlarımız, corona virüs sürecinde hiç çalışmadıkları halde maaş aldılar.

* Ayrıca bizden önceki dönemde buraya fazlasıyla işçi alınmış ve kadro şişirilmiş. Biz, kardeşlerimiz mağdur olmasın diye ‘Öncelik burada çalışan işçiler’ dedik, kabul edildi.

* Şu an işten çıkartılan 20 işçi arkadaşımız burada işe başladı. İşten çıkarılan çoğu işçi de belediyede çalışmak istedi. Bu da mümkün değildi. Kısaca zarar eden bir şirket vardı ve fazla çalıştırılan işçi vardı.

* Özel bir şirket otel. Ancak 2 yıl dayanabildik. İşten çıkarılan işçilerin toplam alacak tazminatlarının 1 milyon 630 bin lira. İşten çıkarılan işçilerimiz de haklarını alacak. Kimse merak etmesin.