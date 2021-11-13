İstifa eden MHP’li meclis üyesi: AKP ne yaparsa yapsın sesimizi çıkartmayacak mıyız?

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesi Hasan Basri Yüksel, sosyal medya hesabında görevini bırakacağını açıkladı. Yüksel, “Bugünden tezi yok, belediye meclisi üyeliğinden ayrılacağım. AKP ne yaparsa yapsın sesimizi çıkartmayacak mıyız? Zaten harama, haksızlığa el kaldırmaktan şahsım adına yoruldum” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Hasan Basri Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamalarla meclis üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Yüksel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımdan dolayı mahkemelik olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı’nın Yeşilyurt belediye meclis üyesi olmama rağmen ben de kanaat getirdim yargı bağımsız değil. Öznur Çalık'a ne yazmışsam sözümün arkasındayım az bile yazmışım” ifadelerini kullandı.

“İTTİFAK ANLAYIŞINA UYMAYAN ÇAKAL SÜRÜLERİ…”

Hasan Basri Yüksel, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

“Bugünden tezi yok belediye meclis üyeliğinden ayrılacağım eş, dost ve arkadaşların haberi olsun… Hakkınızı helal edin. Gerçek MHP’li gibi MHP’li meclis üyesi gibi davranamadığım için hakkınızı helal edin…

Genel başkanların ittifak anlayışına uymayan, çakal sürüleri Malatya’da, belediyelerde köşe başlarını ele geçirmişler, kendi çıkarları uğruna Cumhur İttifakı’nı yorumluyor ona göre hareket ediyorlar.. MHP kimsenin babasının çiftliği değil, işkence gören, hapis yatan, şehit veren biziz, gerekirse MHP’den ihraç edilmeyi bile göze aldım. Davamı MHP’siz de savunurum..”

“ÖZNUR ÇALIK'A NE YAZMIŞSAM SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM”

‘AKP ne yaparsa yapsın sesimizi çıkartmayacak mıyız?' diyen siten eden MHP'li Yüksel, şunları kaydetti:

“Bu ne lan, Cumhur İttifakı’na zarar gelmesin diye, partime zarar gelmesin diye konuşmuyoruz. Bu ne yav ittifakı biz mi yanlış anladık, AKP ne yaparsa yapsın sesimizi çıkartmayacak mıyız? Bırakırım meclis üyeliğini, zaten harama, haksızlığa el kaldırmaktan şahsım adına yoruldum.

Sabah, sabah Öznur Çalık hanımın mahkeme kararı ile uykumdan kaldırıldım. Abla diye yazan bir bayanın yazısını beğenmiştim, ablanın patentinin Öznur hanımda olduğunu bilmiyordum. Benim evde de ablalarım var Fetöcülerin de ablaları var, İP genel başkanı Meral Akşener'e de abla diyorlar. Partimde Saime ablam var, vay be abla dedin mi TC mahkemeleri Öznur Çalık sanıyor. Cumhur İttifakının Yeşilyurt belediye meclis üyesi olmama rağmen ben de kanaat getirdim yargı bağımsız değil.. Öznur Çalık'a ne yazmışsam sözümün arkasındayım, az bile yazmışım, bundan sonra gerçeklerin, doğruların ne olduğunu hep birlikte göreceğiz..”

“PARTİMİZE HİZMETE DEVAM”

Yüksel, daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Kardeşim belediye meclis üyeliğinden ayrılacağım dedim. Konuyu başka yerlere çekmenin anlamı yok. MHP'den kovulsak dahi partimize hizmete devam. Bu işten hainlere prim çıkmaz” diye yazdı.