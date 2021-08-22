İstifa eden Ziya Selçuk: Cümlenin devamını birlikte getireceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve bu talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Selçuk, "Virgülden güçlü, noktadan zayıf bir yerde soluklanıyorum. Cümlenin devamını birlikte getireceğiz" dedi.

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Resmi Gazete'nin 6 Ağustos 2021 Cuma günkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

“ELİMDE KOCAMAN BİR NOKTALI VİRGÜL TAŞIYOR GİBİYİM”

Selçuk, paylaşımında şunları belirtti:

* Ziya Hoca iyi mi? :) Çokça duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum.

* Elimde kocaman bir noktalı virgül taşıyor gibiyim. Virgülden güçlü, noktadan zayıf bir yerde soluklanıyorum. Cümlenin devamını birlikte getireceğiz… Çünkü çocuklar hepimizin.

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