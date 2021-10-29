İstiklal Marşı’nı okurken gözyaşlarını tutamadı

Denizli’de Cumhuriyetin 98’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Bayramyeri’nden Delikliçınar Meydanına kadar süren kortejde AKP ve CHP’liler birlikte yürüdü. 6’ncı sınıf öğrencisi Ayşe Naz Tekeli, kalabalığa İstiklal Marşı’nı okuduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Selami AYDIN

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Denizli'de Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş Bayramyeri meydanından başlayarak Delikliçınar meydanına kadar devam etti.

Yürüyüşe katılan kalabalık Türk bayrakları ve dövizleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Binlerce vatandaşın yer aldığı kortejin başında belediye bandosu yer aldı. Bando çaldığı marşlarla kalabalığı coşturdu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Garnizon Komutanı Albey Cengiz Güven'in de yer aldığı kortejde AKP ve CHP il başkanları, belediye başkanları ve partililer birlikte yürüdü.

Delikliçınar Meydanında kurulan sahnede şiirler okundu, dualar edildi. 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ayşe Naz Tekeli, İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Ağlaya ağlaya İstiklal Marşı'nı bitiren Ayşe Naz, meydandakileri duygulandırdı.

Şiirin ardından konuşan Ayşe Naz, “İstiklal Marşı’nın ne kadar zor şartlar altında yazıldığı biliyorum, okurken bu yüzden çok duygulanıyorum” dedi.