İTÜ kampüsüne girişi yasaklanan eski rektör: Değerlerimizi korumaya çalışmaktan vazgeçeceğimi sanıyorlar

İTÜ’nün eski rektörü Gülsün Sağlamer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu tarafından kampüse sokulmadı. Yaşananlara ilişkin SÖZCÜ’ye açıklamada bulunan Sağlamer, "Ben yürüyorum, durdurabiliyorsanız durdurun" dediğini ve kampüsteki yürüyüşünü tamamladığını anlattı. Sağlamer, "Değerlerimizi korumaya çalışmaktan vazgeçeceğimi sanıyorlar; Ne büyük yanılgı" dedi.

Batuhan SERİM

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) 1996-2004 yıllarında Rektörlük yapan Gülsün Sağlamer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın atadığı yeni rektör İsmail Koyuncu tarafından kampüse alınmadı.

Kampüse girişinin engellenmesi için Rektörlük tarafından okul güvenliğine aracının plakası bildirilen Sağlamer, aracının içeri alınmaması üzerine ‘Ben yürüyorum' diyerek kampüse yürüyerek giriş yaptı.

Sağlamer, dün yaşanan olayın detaylarını SÖZCÜ'ye şu ifadelerle anlattı:

“REKTÖRLÜK BENİM VE BİRKAÇ KİŞİNİN GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞ”

*Rektörlük nedense İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın YK üyesi ve Kurucu Temsilcisi olarak benim, YK üyesi murahhas aza Lerzan Özkale'nin ve Genel Müdür Nevzat Özkök'ün kampüse girişlerini yasaklamış.

*Dün Maslak Kampüsü'ne gittim. Nükleer Kapı'dan arabamla girdim, otomatik sistem engellemedi geçtik. Sonra okulların olduğu bölgeye geçmek için Cami'nin yakınına 80 bin TL ödeyerek koydukları yeni bariyeri de geçerek okulların bulunduğu bölgeye girdim.

“'BEN YÜRÜYORUM, DURDURABİLİYORSANIZ DURDURUN' DEDİM”

*Sonra aynı yoldan dönerken beni bariyerde durdurdular, ‘Bu tarafa geçemezsiniz, yasak' dediler. ‘Yazılı emiri göreyim' dedim, ‘Yok. Sadece plaka bildirdiler' dediler.

*Ben de şoförüme, arabadan çantamı vermesini söyledim, getirdi. Döndüm onlara, ‘O zaman yasak plakaya, bana değil.

*Ben yürüyorum, durdurabiliyorsanız durdurun' dedim. Güvenlik müdürünü benim dönemimde işe almıştık, yazık…Kendisi olanlardan o kadar üzgündü ki ben de onun çaresizliğine üzüldüm.

“DEĞERLERİMİZİ KORUMAKTAN VAZGEÇECEĞİMİ SANIYORLAR”

*Günlük yürüyüşümü de onların sayesinde sevgili üniversitemin kampüsünü baştan başa yürüyerek tamamladım.

*Sonra kampüs merkez yaya kapısından çıkıp beni bekleyen arabama binip uzaklaştım. Değerlerimizi korumaya çalışmaktan vazgeçeceğimi sanıyorlar; Ne büyük yanılgı…