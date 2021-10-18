İTÜ’de ‘barınamıyoruz’ nöbeti başladı! Yurt sorunu yaşayan öğrenciler geceyi kampüste geçiriyor

Yurt sorunu yaşayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri Ayazağa Kampüsü'nde nöbete başladı. 'Barınamıyoruz' diyerek sorunlarına çözüm bekleyen öğrenciler, geceyi kampüste geçirecek.

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Barınma sorunu yaşayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri Ayazağa Kampüsü'nde Merkez Derslik Binası içinde nöbete başladı. Öğrenciler, ‘Barınma hakkımızı vermeyecekler, alacağız' pankartı açtı.

“HAYAL ETTİĞİM ÜNİVERSİTEYE GELDİĞİMDE KARŞILAŞTIĞIM TABLO…”

Bir İTÜ öğrencisi, “Yoğun bir emekle hayal ettiğim üniversiteye geldiğimde karşılaştığım tablo, İTÜ'nün ben ve benim gibi 2 bini aşkın öğrencisinin yurt sorunu karşısında yetersiz kalışı oldu. İTÜ öğrencisi olarak barınma gibi en temel ihtiyaçlarımızdan birinin çözüme kavuşması için bugün buradayız. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar da burada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“HER 6 KİŞİDEN 5’İ İTÜ YURTLARINDA KONAKLAYAMIYOR”

Bir başka İTÜ öğrencisi ise, “İTÜ'de bir barınma problemi olduğunu düşünüyoruz. Her 6 kişiden 5'i İTÜ yurtlarında konaklayamıyor” dedi.

“BARINMA, İTÜ’LÜLERİN BİR NUMARALI SORUNU”

İTÜ Dayanışması'ndan yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı;

*Barınma sorunu İTÜ’lülerin de bir numaralı sorunu olmuş durumda. En kötü durumdakiler kalacak yer bulamayıp memleketlerine dönen veya sürekli idareten birkaç gecelik konaklayanlarımız.

*Fakat sadece onlar değil, onlarla beraber; akraba evlerine mahkum olanlar, özel yurtlara gelirlerinin çoğunu ödemek zorunda kalanlar, uzak KYK yurtlarından okula 2 saatte gelenler, sadece iktidara yakın vakıfların yurtlarında yer bulabilenler İTÜ yurtlarına fahiş fiyatlar ödeyenler, hepimiz barınma krizinin paydaşıyız.

*İTÜ’nün ve ona bağlı vakıfların bütçelerini biliyoruz. Yurtlardan, teknokentlerden, özel okullarından, otellerinden kazandıkları paraları biliyoruz.

“TEMEL HİZMETLER KARŞILANAMIYOR”

İTÜ Dayanışması'nın açıklamasında ayrıca, “Vadi Yurtlarında sular kesilmiş durumda. Yurtlarda kalan arkadaşlarımızın temel hizmetleri bile karşılanmıyor” ifadelerine yer verildi.

GECEYİ KAMPÜSTE GEÇİRECEKLER

Eyleme katılan öğrencilerin geceyi kampüste geçireceği açıklandı. Öğrenciler tarafından yastık, battaniye, el feneri, mat gibi malzemeleri içeren ihtiyaç listesi paylaşılarak sosyal medyadan kampanya başlatıldı.

Birçok öğrenci dayanışması ‘İTÜ'lü yersiz yurtsuz' ve ‘barınamıyoruz' etiketinde öğrencilerin eylemine destek verdi.