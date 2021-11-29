İYİ Parti il başkanı: Milyonlarca lira harcanan yolların hali işte ortada

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Kırkpınar, Tekman-Şuşar yol güzergahının videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak AKP'lilere "Övündüğünüz yollar burası mı?" diye seslendi. SÖZCÜ'ye konuşan Kırkpınar, "Milyonlarca lira harcanan yolların hali işte ortada. 'Herkes görsün' diye de görüntüleri paylaştım" dedi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzurum’un Tekman ilçesi yol güzargahından video paylaşan İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, AKP’lilere seslendi, “Görmüş olduğunuz gibi 15 köyün kullandığı anayol stabilize. AKP’li yöneticilere daha önce de söylemiştim; Tekman’a, Şuşar tarafına gidin de görün, yol yapmış mısınız, yapmamış mısınız? Onlar gelmedi. Biz geldik. İşte övündükleri yolların hali” dedi.

“MİLYONLARCA LİRA HARCANDI AMA…”

İYİ Partili Kırkpınar, SÖZCÜ’ye şunları anlattı:

* Her fırsatta ‘yol yaptık’ diye övünen AKP’lilere bir gerçeği hatırlattık. Milyonlarca lira harcanan yolların hali işte ortada. ‘Herkes görsün’ diye de görüntüleri paylaştım.

* Asfalt bile yok. Şimdilik kar yok, yağmur yok. Varın kışın gelmesiyle bu yolların halini düşünün.

* İşte AKP’nin ‘yol yol’ diye övündüğü yatırımlarına en güzel örnek; Tekman’ın Şuşar yol güzargahı. İYİ Parti olarak, biz yolun takipçisi olacağız.

* Her fırsatta burayı gündeme getirerek vatandaşımızın hakkını sonuna kadar savunacağız.

İlginizi Çekebilir AKP'li Turan: Mesele köprü, yol, okul yapmak değil