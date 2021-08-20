Buğra Kavuncu’ya saldırı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, programa konuk olduğu Halk TV stüdyolarından ayrıldığı sırada yumruklu saldırıya uğradı.

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Halk TV’de İpek Özbey’in konuğu olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy’deki stüdyodan ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

İYİ Parti yetkilileri Kavuncu’nun durumunun iyi olduğunu, polisin konuyla ilgili kendilerinden bilgi aldığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Saldırganın, Halk TV önünde gerçekleştirdiği saldırının ardından Bakırköy Özgürlük Meydanı’na doğru yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'ne bağlı İl Koruma Komisyonu'nun Kavuncu’ya verdiği koruma kararı İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından gerekçe gösterilmeden geri çekilmişti.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN AYRILMAYIZ”

Saldırının ardından yeniden stüdyoya dönen Kavuncu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kavuncu saldırıyla ilgili “İster istemez üzülüyorsunuz ama bu tür saldırılar doğru bildiğimiz yoldan bizi ayıramaz” dedi.

“SALDIRGANLARDAN ZİYADE SALDIRTAN ANLAYIŞTAN HESAP SORACAĞIZ”

Saldırı ile ilgili Twitter hesabın bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız! Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun” ifadelerine yer verdi.