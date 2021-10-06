İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan’ın yaptığı üç teklifi açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yaptığı üç teklifi açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. İki liderin görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çalışmaları için ‘Bir uzlaşma olmazsa 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız’ sözleri hatırlatılarak bir uzlaşı söz konusu olur mu? sorusuna iki lider şu cevabı verdi:

Akşener: Sayın Erdoğan’ın da arkadaşlarının Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin hazırladığı anayasaya dair her hangi bir fikrimiz yok.

*Kendi aralarında hazırlıyorlar. 2023 ya da daha önce yapılacak seçimde bu ucube sistemle parlamenter demokrasinin, hukuksuzlukla hukukun üstünlüğünün, adaletsizlikle adalet kavramının yeniden tahkim edilmesinin, demokrasinin ortadan kaldırılmasıyla, demokrasinin tam ve kamil uygulanmasının, liyakatsizlikle, liyakat kavramının yeniden ihdas edilmesinin, yandaşlıkla kayırmacılığın ortadan kaldırılacağı bir tartıya çıkmak olacak.

*O tartıda da maalesef Sayın Erdoğan’ın temsil ettiği partili cumhurbaşkanlığı sistemi, milletimizin oylarıyla ortadan kalkacak.

“O TARTIDA TARİHİN VE VİCDANI AĞIR BASACAK”

Davutoğlu: Anayasa çalışmasında samimiyet görmüyoruz. Anayasa gündem değiştirmek için çok elverişli bir konu. Eğer Erdoğan samimiyse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açar.

*Bunu samimi olsa önce yapacağı şudur ‘Evet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini denedik ama Türkiye uçmadı, şaha kalkmadı ben bu gerçeği görüyorum’ bunu demesi bile ‘ Denedik olmadı, buyur her şeyi tartışalım’ dese eminim bütün siyasi partiler zihin ve emek gücünü ortaya koyarlar.

*Evet o seçimde bir tartı olacak. Orada siyasi etik ve yolsuzluklar tartılacak, orada Türkiye’de insan hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik bir düzen ile Türkiye’de belli bir kesimin hak ve özgürlüklerini önceleyen diğer her kesim arasında bir tartı yapılacak ve o tartıda tarihin ve vicdanı ağır basacak.

*Tarih ve millet vicdanının dışında kim varsa o tartıda bugün düşündüğünün çok daha gerisinde bir neticeyle çıkacak. iktidara en büyük şoku yaşatacak seçim olacağı konusunda kimsenin şüphesi olmasın.

ERDOĞAN’IN YAPTIĞI 3 TEKLİF

Akşener'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Grup Toplantısı'nda 28 Şubat üzerinden kendisini hedef almasının sorulması üzerine Akşener, şu cevabı verdi:

*28 Şubat’la ilgili olarak o kararlar, o dönemlerde başka işler peşinde koşturanları bilgilendirmek için söylüyorum, o kararlar rahmetli başbakan Sayın Erbakan hocamızın imzaladığı, iktidarın diğer ortağı Başbakan Yardımcısı Sayın Çiller’in imzaladığı ve en son benim imzaladığımı bir hükümet kararıdır.

*Dolayısıyla uygulanacağını söyledim ama eğer 28 Şubat üzerinden ellerinde başka bir şey olmadığı için, bir yürüme söz konusu olursa Sayın Erdoğan’a çok üzülürüm. Çünkü aynı Sayın Erdoğan 2001’de partisinin kuruluşuna beni davet etti.

*2015’te Sayın Erdoğan bana başbakan yardımcılığı teklif etti, aynı Sayın Erdoğan 2020’de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip, ‘buyurun beraber bir berber dükkanı kuralım’ dedi, ben bunların tamamını reddettim.

“DAYAK YERİM POSTA YEMEM”

Akşener konuşmasının sonunda , “Bu arada unutmadan söyleyeyim; bu ülkede ölümle tehdit edildim. Evim basıldı, her şeyler oldu ama yani bana posta koyup benim de geri durduğum hiçbir hadise olmamıştır. Dayak yerim, posta yemem” ifadelerini kullandı.

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