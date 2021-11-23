İYİ Parti olağanüstü toplandı, Erdoğan’a çağrı yaptı: Gün inatlaşma günü değil

Dolar kurunun 13 lirayı geçmesi ve Türk lirasında tarihi değer kaybı yaşanması üzerine İYİ Parti'nin ekonomi kurmayları, Meral Akşener'in çağrısıyla olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek "Yanlışlarınızda ısrar ettiğinizi ve hakikate dönme niyetiniz olmadığını üzülerek görüyoruz. Bu yüzden size çağrımız, bir an önce seçim kararı alıp ülkenin önünü açmak ve milleti rahatlatmaktır" dedi.

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İYİ Parti, dolar kurunun 13 lirayı geçmesi ve Türk lirasında tarihi değer kaybı üzerine Genel Başkan Meral Akşener'in çağrısıyla olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıda piyasalardaki hareketlilik ve alınması gereken önlemler değerlendirildi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve İYİ Parti Ekonomi Heyeti toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE TARİHİNİN EN DERİN KUR KRİZİ”

Özlale, ekonomik tabloyu özetleyerek başladığı açıklamasında şunları söyledi:

* Türkiye ekonomisi, tarihinin en derin kur krizlerinden birini yaşamaktadır. Türk lirası, eylül ayında Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarından sonra değerinin yarısından fazlasını, Sayın Erdoğan'ın son 1 hafta içindeki açıklamaları sonrası ise değerinin dörtte birini kaybetmiştir.

* Partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden beri Türk lirasındaki değer kaybı Şubat 2001 krizinden daha fazladır. Yönetim sistemindeki keyfiyetin tetiklediği bu kriz, başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere, sanayicimizi, çiftçimizi, esnafımızı derin bir dar boğaza sürüklemektedir.

* Sadece son bir hafta içerisinde her birimizin cebinden 20 bin lira daha fazla çıkmıştır. Hepimizin cebinden çıkan bu para, faizcilerin, yandaş müteahhitlerin ve yabancı fonların cebine girmiştir. Bir yıl içerisinde tam 170 milyar dolar fakirleşen bir ülke haline geldik.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: GÜN İNATLAŞMA GÜNÜ DEĞİLDİR

Erdoğan'a seslenen Özlale, şöyle konuştu:

* Gün, piyasayla, akılla, bilimle, ekonominin gerçekleriyle inatlaşma günü değildir. Gün, vatandaşın, sanayicinin, esnafın, çiftçinin dertlerine sırt çevirme ve bildiğini okuma günü de değildir. İzlenen strateji, Türkiye'yi bir enflasyon-develüasyon sarmalına sokmuştur. Buradan çıkacak olan sonuç, maalesef hayat pahalılığı ile de sınırlı kalmayacaktır.

* Firmaların bozulan bilançoları, bir reel sektör krizini tetikleyecektir. Bunun bir sonucu olarak servet el değiştirecek ve üretim tesislerimiz, kelepir fiyatına yabancıların eline geçecektir. Bir ödemeler dengesi krizi çıkma ihtimali çok yükselmiştir. Daha da kötüsü, zorlu kış şartları öncesinde bir yoklukla karşılaşılacaktır.

“ÇAĞRIMIZ BİR AN ÖNCE SEÇİM”

Özlale, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Bütçe görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde, yaşanan bu gelişmeler sonunda bütçe açığı-borçlanma-faiz kısır döngüsüne girilecektir. Görüşülmekte olan 2022 bütçesi, anlamını yitirmiş olduğu için de geri çekilmelidir.

* Sayın Erdoğan, gün siyaset yapma günü değil, ülkenin menfaatlerini koruma günüdür. Hakikat kimseye zarar vermemiştir.

* Asıl zararlı olan, insanın kendi yanlışlarını ısrarla sürdürmesidir. Yanlışlarınızda ısrar ettiğinizi ve hakikate dönme niyetiniz olmadığını üzülerek görüyoruz.

* Bu yüzden size çağrımız, bir an önce seçim kararı alıp ülkenin önünü açmak ve milleti rahatlatmaktır. Türkiye düşmanlarını daha fazla sevindirmenin anlamı yoktur.

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