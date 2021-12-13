İYİ Parti’den Bakan Nebati’ye ‘bitersek hep beraber biteceğiz’ tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber” sözlerine sert tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Bu söz, başlı başına bir milli güvenlik sorunudur. Bu, sonu kayıpla bitecek bir kumardır. Türk Devleti ve Milletinin üzerine kumar oynayanlar bir gün yargılanacaklar” ifadelerini kullandı.

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Lütfi Elvan’ın istifasının ardından atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir röportajında ekonomik modeli anlattı. Nebati, röportajın sonunda “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber” ifadelerini kullandı.

“BU, SONU KAYIPLA BİTECEK BİR KUMARDIR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Nebati'nin bu sözlerine sert tepki gösterdi.

Usta, “Bu söz, başlı başına bir milli güvenlik sorunudur. Bu, sonu kayıpla bitecek bir kumardır. Türk Devleti ve Milletinin üzerine kumar oynayanlar bir gün yargılanacaklar” ifadelerini kullandı.

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