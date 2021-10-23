İYİ Parti’den ‘Başbakan Akşener’ kampanyası

İYİ Parti, sosyal medyada 'Başbakan Akşener' kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Çoğu gitti azı kaldı…Türkiye kurtuluyor! Başbakan Meral Akşener geliyor" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım” demişti. İYİ Partili yöneticiler sosyal medyada ‘Başbakan Meral Akşener' kampanyası başlattı.

İYİ Partililerin paylaştığı videoda “İYİ bir sayfa açıyoruz” ifadeleri yer alırken, “Başbakan” için “İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki yönetici” tanımlaması yapıldı.

“ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI”

Sosyal medya kampanyasına destek veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Çoğu gitti azı kaldı…Türkiye kurtuluyor! Başbakan Meral Akşener geliyor” ifadelerini paylaştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, “Siz gidiyorsunuz ve Başbakan Meral Akşener geliyor. Siz giderken yolu da gösteriyor” mesajına yer verdi.

Birçok İYİ Partili ve sosyal medya kullanıcıları “Başbakan” etiketinde paylaşımlar yapıyor.

PARTİNİN 4. YILI KUTLANIYOR

Öte yandan 4. yılına giren İYİ Parti, kutlama etkinliği düzenleyecek. İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe tüm parti üyeleri davet edildi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, “Binbir emek ve mücadele ile kurup büyüttüğümüz, memleketin her köşesinde teveccüh gören ve geleceğin Türkiye'sinin inşasına umut olan partimiz 4 yaşında. Gurur günümüzde siz kıymetli vatandaşlarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

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