İYİ Parti’den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bir dizi toplantı ve programa katılmak için Denizli'ye geldi.

Partisinin teşkilat toplantısına katılan Aydın, iki günlük programda partisinin Serinhisar ilçe binasının açılışını gerçekleştirecek ve mahalle başkanları ile toplantı yaparak yetki belgesi dağıtım törenine katılacak. Aydın yoğun programı öncesinde il binasında yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI SORUSUNA YANIT

Bir gazetecinin; ‘Millet ittifakının adayının Kılıçdaroğlu olduğu konuşuluyor ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusuna Aydın; şu yanıtı verdi:

* Öyle bir şey konuşuluyor diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünde birinin olması geçiyor. Doğal bir şey. Eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor.

* Sadece şunu söyleyebilirim, onun gününe daha çok var. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Bu konularda çok kolay anlaşırız. Aramızda bir sürtüşme filan çıkmaz. Bütün partilerle ilgili olarak söylüyorum. Dolayısıyla o zamanı geldiğinde halledilecek bir konudur ama sahada çalışanın hakkını cenabı Allah bir gün gelir verir.

* Türkiye'yi kaosa düşürecek bir adımı İYİ Parti olarak atmayacağımızı sayın genel başkanımız zaten söylüyor. Normaldir her parti kendileri ile ilgili birilerinin aday olmasını düşünebilir bu normaldir.

“AKP'NİN ERKEN SEÇİM KARARI ALACAK GÜCÜ YOK”

Yakın zamanda seçim görünmediğini seçimin en erken gelecek yıl yapılabileceğini söyleyen Aydın, “AKP'nin erken seçim kararı alacak gücü takati yok. Hangi yüzle çıkacak vatandaşın karşısına. Ülke olarak uçurumun kenarına geldik, düşüyoruz. Bunu vatandaş görüyor. AKP teşkilatları dışarı çıkamıyor. Biz sahadayız. Tüm teşkilatlarımız sahada. Vatandaşlarımız ile sürekli temas halindeyiz” diye konuştu.

“YENİ SİYASAL BİR DÖNEME GİRİLİYOR”

Türkiye'de şartların değiştiğini yeni bir siyasal döneme girildiğini söyleyen Aydın şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye yeni bir siyasal döneme giriyor. Uzun yıllardan beri Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın Türkiye'yi getirdiği bu yeni şartlarda, Türk milleti olarak AKP'ye oy veren kitliler de dahil olmak üzere bir sorgulama dönemine gidilmiştir.

* Çünkü adeta ülke yönetiminde ipin ucu kaçmıştır. Kuralların hakim olması gereken bir demokratik düzen içinde kuralların yerle bir edildiği, Anayasa'nın dikkate alınmadığı kanunların bile dikkate alınmadığı bir düzensizlik dönemi yaşıyoruz.

* Türkiye gibi uzunca yıllardan beri demokratik kültürünü oluşturmuş bir ülkede bu tablonun kabul edilmesi mümkün değildir.

“ADALET İKTİDARIN SOPASI OLDU, TÜRKİYE'NİN TEMEL BEKA SORUNU VAR”

Aydın, iktidarın adaleti milleti korkutma aracı olarak kullandığını ifade ederek şu görüşlere yer verdi:

* Adaleti adeta iktidarın sopası haline getirerek, milleti korkutma aracı haline getirdiği yapı içinde yaşayan milyonlarca insan var.

* Ötekileştirme, kutuplaştırma, karşısında olanlara her türlü söylemi kullanarak bu insanlar arasında duvar örerek ayrıştırma ve bu ayrışmanın getirdiği sürtüşme ortamını inşa etme.

* Şu anda Türkiye'nin temel beka sorunu var. Hem de en önemli beka sorunu var. Çünkü 84 milyona varmış nüfusu ile İslam coğrafyasına zamanında önderlik etmiş bir siyasal hareketin bir devlet gücünün şu anda etrafına baktığınızda bir tane dostu yok.

* Yanında olan bir kişi yok. Dünyada yalnızlaşmış tek kalmış ve bunun acısını da 84 milyonun çektiği bir ülke yaşıyoruz. Bunun böyle devam etmesi mümkün değil.

* Devlet gücünü milleti korkutma aracı haline dönüştüren bir iklim içinde bu korku düzeneği bize karşı d6a acımasızca uygulandı. Her şeyi çabuk unutuyoruz. Yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlara çıkıp bir miting alanında genel başkanımıza yönelik konuşmasını kimse aklından çıkarmasın.

* ‘Senin milletvekilliğin bile yok seni hapse atacağım' diyebilen bir cumhurbaşkanı tarafından yönetildiğimizi aklımızdan çıkarmayacağız. Niye? Çünkü kolayını buldu. Tehdit ettiklerinin nasıl yoldan kaçtıklarını nasıl kenarlara çekildiklerini nasıl yok olduklarını gördü.

* Tehdit ederek korkutarak bu partinin bir kenara çekileceğini düşünenler milleti ile bütünleşme gücünü kudretini daha güçlü kullanarak bugün İYİ Parti ile vatandaşın birleştiği yeni bir Türkiye sürecine girdi. Yani iktidar için her şey zorlaştı.

* Korku metodunu Rize'de de denedi. Çıktı, genel başkanımıza ‘Bunlar senin daha iyi günlerin' dedi. Dünyada böyle bir ülke daha var mı?

“ENFLASYONDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ”

Türkiye'nin dünyada enflasyonda birinci sırada olduğunu ileri süren Aydın şu ifadeleri kullandı:

* Üretici fiyat endeksi 42,89 tüketici endeksi de 17,56. Üretici endeksinin 43 olduğu bir ülkede tüketici endeksinin 17,56 olması yalandır.

* Bu arada 17,56 ile de Dünya üçüncüsüyüz. Ama sakladıkları dünya birinciliğimiz. Ülkede enflasyon artık 25'li 30'lu rakamlara ulaştı.

* Çarşıya çıkan vatandaş enflasyonun ne olduğunu görüyor. Çıkıp da kendi televizyonlarında hala ‘bu ülke uçuyor' diyorsan bu millete ahmak muamelesi yapıyorsun manasına gelir. Bu millet ne olduğunu ilk seçimde sana gösterir.

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