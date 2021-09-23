İYİ Parti’den dikkat çeken ittifak açıklaması

6 partinin genel başkan yardımcısı ile yaptığı toplantının ardından Balıkesir'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Biz inşallah DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifak’ına katılır diye ümit ediyoruz. Şu gün için yapılan bu çalışmayı bir seçim ittifakı olarak algılamayıp, bunu bir anayasal ittifak olarak değerlendirmenin çok daha doğru olduğunu söylemek lazım" açıklamasında bulundu.

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6 muhalefet partisi, parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bugün İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İYİ Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem katılım sağlarken, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden de genel başkanlar düzeyinde katılım sağlandı.

“HALKIN YÜZDE 72’Sİ PARLAMENTER SİSTEMİ İSTİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, daha sonra Bandırma Kitap Günleri'nde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' söyleşisine katılmak için Balıkesir'e geldi.

Bahadır Erdem, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Bütün sorunların nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu vurgulayan Bahadır Erdem, “Biz, milletimize söz veriyoruz. Seçimleri inşallah kazanacağız. Kazandığımız zaman ittifak ortaklarımızla birlikte Anayasa'yı değiştirmek için derhal çalışmaya başlayacağız. Halkın yüzde 72'si bugün için parlamenter sisteme geçmek istiyor. Bu bize cumhurbaşkanlığı seçimi için de bir yol gösteriyor” dedi.

“SEÇİME GİTMEYE HAZIRIZ”

Erken seçimle ilgili Erdem, “Eski parlamenter sistemde olsak erken seçim değil gecikmiş seçim vardı. İktidarın derhal seçim yapması lazım. AK Parti'nin kazanamayacağını bildiği için nasıl seçim kararı alacaklarının formülünü onlar bulacaklar. Biz İYİ Parti olarak seçime gitmeye hazırız. Seçimin bugün olması lazım ama gidemezler, korkarlar, çünkü kaybederler. Seçim kanunlarını değiştirmek için uğraşıyorlar. Hangi hükümet seçim kanununu değiştirmek için uğraşırsa bilin ki kötü gidişatın farkındadır” ifadelerini kullandı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

“Millet İttifakı'nın genişlemesi durumunda diğer partiler dahil olacak mı?” sorusunu yanıtlayanı Bahadır Erdem, şu yanıtı verdi:

“Buna DEVA Partisi ve Gelecek Partisi partilerinin genel başkanları ve siyasi organları karar verecek. Ama biz arzu ediyoruz, bunu istiyoruz. Biz aynı şeyleri söylüyoruz. Parlamanter sisteme geçiş anlamında aynı şeyleri söylüyoruz. Bu çok büyük ve kıymetli bir ortak payda. Biz hep ortak paydaların üzerinden gidiyoruz. Biz inşallah DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifak'ına katılır diye ümit ediyoruz. Şu gün için yapılan bu çalışmayı bir seçim ittifakı olarak algılamayıp, bunu bir anayasal ittifak olarak değerlendirmenin çok daha doğru olduğunu söylemek lazım.”

“AKP VE MHP İLE DE KONUŞURUZ”

“Cumhur İttifakı makul bir parlamenter sistemle gelirse İYİ Parti'nin ittifak kanadı değişir mi?” sorusuna ise Erdem, şu cevabı verdi:

“Cumhur İttifakı'nın makul bir parlamenter sistemle gelmek gibi bir niyeti yok. Cumhur İttifakı, kendi inatla yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha da güçlendirmek istiyor. Siyasi çıkarlar için bir partinin Anayasa değiştirmeye hakkı yoktur. Biz Anayasa'yı seçimlerden sonra bütün siyasi partilerle birlikte, o zaman AK Parti ve MHP'ye de sorarak değiştireceğiz. Anayasa oldu-bitti ile olmaz.”

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