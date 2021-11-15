İYİ Parti’den Erdoğan’a gönderme: Verdik yetkiyi gördük etkiyi

İYİ Parti, doların 10 TL'yi geçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de "Bu kardeşinize yetkiyi verin" sözlerine gönderme olarak “Verdik Yetkiyi Gördük Etkiyi” kampanyası başlattı.

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İYİ Parti, dolar kurunun 10 TL'yi geçmesi üzerine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde, “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır görün” sözlerine gönderme olarak “Verdik Yetkiyi Gördük Etkiyi” sosyal medya kampanyası başlattı.

İYİ Parti'nin paylaştığı videoda Genel Başkan Meral Akşener’in grup toplantısındaki “Faizler ve enflasyon tavan, dolar 10 liraya koşuyor. İşsizlik alıp başını gitmiş. Çiftçi, esnaf, emekli, herkes perişan. İşte size partili Cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye. İşte size tam yetkili Sayın Erdoğan’ın, 3 yılda ülkemize olan etkisi” ifadeleri paylaşıldı.

“HAKLI ÇIKTIK”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, “25 Haziran 2018 Dolar Kuru 4.69. 15 Kasım 2021 Dolar Kuru 10.05. 2018'de seçim meydanında ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dolar 10 TL olur’ demiştik. Maalesef haklı çıktık. Ancak Türkiye'yi bu beceriksizliğe bırakacak değiliz. Emin adımlarla iktidara geliyoruz. #VerdikYetkiyiGördükEtkiyi” paylaşımında bulundu.

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