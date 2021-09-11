İYİ Parti’den Erdoğan’a ‘Rabia’ göndermesi

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin sloganlaşmış yemininde 'Rabia' işareti yapmamasıyla ilgili paylaşımda bulundu. İYİ Parti'nin paylaşımında, Akşener'in “Rabia yapmayacaksınız, bir tık altında 3 parmak mı göstereceksiniz?“ sözleri hatırlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin sloganlaşmış yeminini yaptırırken, ‘Tek Vatan'ı unutmuş, yeminden söz ederken de ‘Rabia’ işareti yapmamıştı.

İYİ Parti, bu konuyla ilgili Akşener'in sözlerini hatırlatarak göndermede bulundu. İYİ Parti'nin ‘Rabia -1' notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, Akşener'in grup konuşmasındaki “Rabia yapmayacaksınız, bir tık altında 3 parmak mı göstereceksiniz? “ sözleri hatırlatıldı.

ERDOĞAN’I BÖYLE ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, 2013 yılında diplomatik ilişkilerin kesildiği Mısır ile yeniden görüşmeye başlanmasıyla ilgili Erdoğan'ı “Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri, öyle en üst düzeyde değil de, şöyle bir ‘tık' altında sürecek' dedi. Şu devlet insanı ağırlığına bakar mısınız? Şu devlet ciddiyetine bakar mısınız? Şahsım diplomasisinden, ‘tık' diplomasisine terfi ettik” diye eleştirmişti.

Akşener, “Bir ‘tık' ne demek Sayın Erdoğan? Sisi'yle sen görüşmeyeceksin, bir ‘tık' altında, Sayın Çavuşoğlu mu görüşecek? Elçilik açmayacaksınız, bir ‘tık' altında, maslahatgüzar mı göndereceksiniz? İhracat yapmayacaksınız, bir ‘tık' altında, ithalat mı yapacaksınız? Sisi'ye darbeci, diktatör demeyeceksiniz, bir ‘tık' altında, ‘Cumhurbaşkanı' mı diyeceksiniz? Rabia yapmayacaksınız, bir ‘tık' altında, 3 parmak mı göstereceksiniz?” sorularını yöneltmişti.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Türkiye-Mısır istikşafi istişareleri ikinci tur görüşmeleri 7-8 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilirken, son olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır” denilmişti.