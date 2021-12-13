İYİ Partili başkan, partisinden ihraç edildiğini kendisi duyurdu

İYİ Parti Aydın Kurucu İl Başkanı Süleyman Demirci, yaptığı yazılı açıklama ile partisinden ihraç edildiğini duyurdu.

Latif SANSÜR

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Açıklama ve davranışlarıyla Millet İttifakına zarar verdiği gerekçesiyle İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından disipline sevk edilen İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, partiden ihraç edilerek görevine son verildi.

“HUKUKİ HAKLARIMI KULLANACAĞIM”

Partiden ihraç edilen Süleyman Demirci yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda yürütülen bir disiplin soruşturması neticesinde genel merkez yüksek disiplin kurulunca ‘ihraç' kararı verildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Asılsız, haksız ve dayanaksız verilen bu karara karşı hukuki haklarımı kullanacağım.

Elbette bana karşı bu kurguyu hazırlayanlar da bunun siyasi ve ahlaki mesuliyeti altındadır. Lakin kimse benden kurucusu olduğum partime zarar verecek bir tutum içine girmemi beklemesin.

Resmi kayıtlardan olan bir ihraç gönülden bağlı olduğum, kurucusu bulunduğum partimden beni uzaklaştıramayacaktır. Bundan sonra da milletimin son umudu olarak gördüğüm partime bir gönüllü nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim.”