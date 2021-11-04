İYİ Partili Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ‘Kandil’ açıklamasına destek verdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat, Dervişoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın üssü Kandil'i yerle yeksan edeceğine yönelik açıklamasını değerlendirerek, “Yerinde buluyorum tabii ki. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin yapması icap eden bir şeye işaret etmiş... Büyük bir memnuniyet duydum” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

“İKTİDARA GELDİKLERİNDE DOLAR 1,6 LİRAYDI”

“Krizden çıkmış bir ülke dahi bugünün Türkiye'sine göre yatırımlara daha çok kaynak ayırıyordu. AK Parti iktidara geldiğinde dolar 1,6 liraydı. Bugün ise dolar 9,7 liradır. Çeyrek altın 2002 seçimlerinden hemen sonra 27,39 liraydı. Bugün çeyrek altın 905 TL.

AK Parti iktidarından önce asgari ücretle yaklaşık 15 çeyrek altın alınıyorken bugün 3 çeyrek altın alınabiliyor. O beğenmediğiniz 90'lı yıllarda Türkiye gayri safi yurtiçi hasılada 17.sıradaydı. 20 yıllık AK Parti iktidarı dönemi ardından Türkiye gayri safi yurtiçi hasılada 21. sıradayız.”

“20 YILLIK İKTİDARIN ÖZETİ: DENEME-YANILMA-YANILMA-YANILMA”

“Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının en başarısız olduğu alanlardan birisi, şüphesiz dış politika olmuştur. Ortadoğu'da aktif denge ve tarafsızlık politikası ile şekillen Türk dış politikası hızla terk edilmiş, Türkiye Ortadoğu’daki savaşların tarafın haline getirilmiştir.

Ağustos 2011'de Sayın Erdoğan ‘Suriye meselesi bizim iç meselemizdir’ diyerek, Türkiye'yi Suriye iç savaşının içine sürüklemiştir. Ak Partinin İhvancı ve hayalperest dış politikası neticesinde, Suriye iç savaş sürecinden – Suriye'den sonra en çok zarar gören ülke Türkiye olmuştur.

Sayın Erdoğan Şam’da Cuma namazı kılacağım diye yola çıkmış, kendisi Şam’a gidememiş ancak Suriye'nin büyük bir kısmı Türkiye'ye gelmiştir. Ak Parti’nin yanlış dış politikası sonucunda Türkiye dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke konumuna gelmiştir.”

“KILIÇDAROĞLU'NUN UNUTMAMIŞ OLMASINDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Kandil’e yönelik açıklamasını da Dervişoğlu şu sözlerle değerlendirdi:

“Yerinde buluyorum tabii ki. Kandil, uzunca bir zamandan beri konuşuluyor, Türkiye’nin gündeminde. Terör örgütünün merkezi konumunda. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye’nin yapması icap eden bir şeye işaret etmiş.

Türkiye’nin milli varlığına kasteden bir terör merkezinin elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından önemsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi lazım. Bunu sadece Kılıçdaroğlu da söylemedi. Bu zamana kadar hemen hemen herkes söyledi ama bazı zamanlar Kandil, özellikle açılım sürecinde müzakerelerin merkezi durumuna taşındı.

Bu hükümet tarafından oraya kimi zaman kuryeler, aracılar, haberciler gönderildi. O alanda yaşanmış aymazlıkların sonucudur şu anki yaşananlar. O sebeple konuşmamın başında neyi unutmayacağımızı, neyi unutturmayacağımızı söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun da unutmamış olmasından büyük bir memnuniyet duydum”

“KANDİL BAŞKA BİR YER, SURİYE’NİN KUZEYİ BAŞKA BİR YER”

Bir basın mensubunun, Kılıçdaroğlu’nun, “Tezkereye ‘hayır’ deyip sonra Kandil’i bombalama vaadinde bulunmasının çelişkili olduğu söyleniyor” demesi üzerine Dervişoğlu, “Bu Sayın Kılıçdaroğlu’nun ya da bir CHP sözcüsünün cevaplaması icap eden bir soru. Ayrıca kapsamlı bir çelişki de görmüyorum. Kandil başka bir yer, Suriye’nin kuzeyi başka bir yer” değerlendirmesini yaptı.

İlginizi Çekebilir Müsavat Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki