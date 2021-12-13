İYİ Partili Dikbayır: Haddinizi bilin! Bizim üzerimizden Atatürk’ü yıpratmaya çalışmayın

Mübadillerle buluşan İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, kendi ailesinin de bir mübadil olduğunu belirterek, "Bize mübadele göçmeni, mülteci diyenlere bir çift lafım var. Haddinizi bilin! Bizim üzerimizden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yıpratmaya çalışmayın" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinin il başkanı Selçuk Kılıçaslan ile birlikte Mithatpaşa mahallesinde bulunan Harmanlıkspor lokalini ziyaret etti.

ANLATABİLDİM Mİ BİLMİYORUM…

Burada konuşma yapan Ümit Dikbayır, kendisinin de mübadil bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, şunları söyledi;

*Zaman zaman bize mübadele göçmeni dediler. Zaman zaman da bazı edepsizler mülteci dediler. Aslında bunun altındaki amaç, bizim üzerimizden bu ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yıpratmak, ona hakaret etmekti.

*Eğer biz mülteciysek Gazi Mustafa Kemal Atatürk nedir? Anlatabildim mi bilmiyorum…Biz devletinin bayrağını çok seven, devletinin bayrağı için canını feda edebilecek insanlarız.

*Bize mübadele göçmeni, mülteci diyenlere bir çift lafım var. Haddinizi bilin! Bizim üzerimizden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yıpratmaya çalışmayın.

*Ana vatanımız için bir mücadele veriyoruz. Ben de dedesinin ağabeyini Balkan harbinde kaybetmiş biriyim. Vatan kaybetmenin ne acı bir şey olduğunu biliriz. Şimdi anavatanımız için elimizden gelen çabayı ve gayreti gösteriyoruz.

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