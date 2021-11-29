İYİ Partili isimden, AKP’li Çokal’a sert tepki!

İYİ Parti Antalya Muratpaşa ilçe Başkanı Semih Tayfur, İYİ Parti'den istifa ederek, AKP'ye geçen Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'den bir hastanenin yemek hizmetini bir yakınına vermesini istemesi iddiası üzerine açıklama yaptı.

İsmail AKIN

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İYİ Parti'den milletvekili seçilen ve ardından AKP'ye geçen Tuba Vural Çokal hakkında basında yer alan yazıların ardından açıklama yapan İYİ Parti Muratpaşa ilçe Başkanı Semih Tayfur,

şu ifadeleri kullandı:

* Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün ‘yandaşa kıyağa hayır' diyerek onurlu bir duruş sergiledi.

* Herşey, AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’den bir hastanenin yemek hizmetini bir yakınına vermesini istediğini, Müdür Hülür'ün ise Vekil Çokal’a hastanelerin yemek hizmetlerini ihale ile verdiklerini, bu nedenle isteğine olumlu yanıt veremeyeceğini, yemek hizmetine talip olan kişinin ihaleye girmesinin gerektiğini belirtmesiyle başladı.

“DERDİ RANT MIYDI”

7 yıla yakın bir süre İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Hülür'ün, Antalya kamuoyunun takdirini kazanan bir bürokrat olduğunu söyleyen Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

* AKP'li Çokal'ın Sağlık İl Müdürü'nden istediği ve yasalara aykırı talebi, AKP'ye neden transfer olduğunu açıkça gösteriyor.

* Daha önce kardeşi ile ilgili kumar borçlarıyla gündeme gelen AKP'li Çokal, şimdi de yandaşlarına usulsüz şekilde rant sağlama peşine düşmüş.

* Hatta kendi gücü yetmeyince Ankara'dan da birilerini devreye soktuğunu öğrendik.

* Partimize gönül veren vatandaşlarımızın oylarıyla seçilip, daha sonra rantın daha rahat ve normal kabul edildiği AKP'ye geçmesinin altında ‘rant' olması bizleri şaşırtmadı.

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

AKP'ye geçtikten sonra Merkez Yürütme Kurulu'nda da görev alan Tuba Vural Çokal'ın hakkında çıkan haberleri ve gerçekleri görmezden gelen AKP'nin ‘rant sevdası' güden vekillerinin arkasında durmasını da yadırgamadıklarını söyleyen Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

* Mevcut iktidar partisinin milletvekilleri, bakanları, bağlantılı olduğunu bildiğimiz iş adamları ile aralarındaki akçeli ilişkileri biliyoruz.

* Bu arada partiye yeni katılan Çokal'ın akçeli işleri bizleri hiç ilgilendirmiyor. Lakin yandaşına ‘rant' kapısı aralamak için Antalya'nın onurlu bir bürokratına mobbing uygulatarak istifaya zorlaması kabul edilemez bir durumdur.

* AKP'li Çokal'ın rant peşinde koşuyor olması, onun parti değiştirmesinde ne kadar isabetli bir karar aldığının göstergesidir.

* Zira bizim partimizde rant, yandaş kayırma gibi işlere asla izin verilmez. Bizim oylarımızla milletvekili olan Çokal'a hakkımızı helal etmiyoruz.

“MİLLET EKMEK, BUNLAR RANT DERDİNDE”

Ülke ekonomisinin her geçen gün kötüye gittiğini, insanların alım güçlerinin bitme noktasına geldiğini belirten Tayfur, “AKP iktidarının yanış politikaları bugün dövizi 12,5'e yükseltirken, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, temel gıdalarda meydana gelecek ekstra zamlarla vatandaş ne yapacağını bilemez hale geldi. Son yaşanan zamlarla birlikte millet ekmek derdine düşerken, AKP'li milletvekili Çokal gibi isimlerin de rant peşine düşmesi, AKP adına siyasi ahlakın da sümenaltı edildiğinin göstergesidir. Millete küfür eden müteahhitlerin baş tacı ilan eden, vatandaşı ise yok olmaya terk eden AKP'den ilk seçimlerde kurtulup, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile halkımızı içerisine düştüğü buhrandan kurtaracağız” dedi.

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