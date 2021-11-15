İYİ Partili kadın yöneticiler, kayıt standında saldırıya uğradı

İYİ Parti Buca İl Başkanlığı'nın kadın yöneticileri, kurdukları üye standında 2 kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olayda saldırganlar gözaltına alındı.

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İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Buca teşkilatının kadın yöneticilerinin kayıt standında saldırıya uğradığını duyurdu.

Kırkpınar konuyla ilgili açıklamasında, “Bugün, Buca ilçe teşkilatımızın kadın yöneticileri, kurdukları üye kayıt standında, iki şehir eşkiyasının küfürleri ve saldırılarına maruz kalmıştır. Güvenlik güçleri olaya müdahale etmişlerdir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Kırkpınar, şüpheli şahısların güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınma görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

“NEFRET DİLİNİ İYİLİKLE YENECEĞİZ”

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nın açıklamasında ise, “Buca İlçe teşkilatımızın kadın üyelerine kurdukları yeni üye kayıt standında küfürlü ve fiziksel saldırıda bulunulmuştur. Bu işin faillerini kınıyor ve ilan ediyoruz; oluşturulan nefret dilini İYİ’likle yenecek, İYİ Parti’nin güneşi ile karanlıkları aydınlatacağız” denildi.

CHP’DEN KINAMA MESAJI

CHP Buca İlçe Başkanlığı da söz konusu olayı kınayan bir açıklama yaparak, “Millet İttifakı ortağımız, İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığının kadın yöneticilerine, kurdukları üye kayıt standında yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kutuplaştıran, ötekileştiren, ayrıştıranlara inat demokrasiyi, toplumsal barışı ve umudu omuz omuza büyütmeye devam edeceğiz” mesajına yer verdi.

AYTUN ÇIRAY: SİYASİ BİR SALDIRI OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise, “Buca Emniyet Müdürümüzle konuşup bilgi aldım. Siyasi bir saldırı olmadığı görülüyor. Olaya anında müdahale eden Buca Emniyet Müdürü ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

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