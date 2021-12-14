İYİ Partili Sezgin: Bakanlık kendi yaktığı yangını söndürmeye çalışıyor

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Dışişleri Bakanlığı’nın kendi yaktığı yangının itfaiyecisi olmaya çalıştığını, iktidarın bir dış politikasının olmadığını belirterek, “İktidar sözcülerinin dilinde varsa yoksa boş hamaset; gerçek ile sanrı arasındaki fark büyüdükçe felaket yaklaşır” dedi. Aydın Sezgin, Suriye’de yapılması planlanan operasyona da ABD veya Rusya’dan icazet alınamadığını ifade etti.

Latif SANSÜR

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TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, ekonomik kriz hızla derinleşirken uluslararası ilişkilerde de durumun giderek daha vahim bir hal aldığını belirtti.

Sezgin, “Dış politikadan bahsedemiyorum, zira dış politika yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir, böyle bir yaklaşımdan maalesef yoksunuz. İktidar sözcülerinin dilinde varsa yoksa boş hamaset; gerçek ile sanrı arasındaki fark büyüdükçe felaket yaklaşır” ifadesini kullandı.

“KENDİ YAKTIĞI YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR”

Sezgin, Türkiye'nin Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Karabağ, Irak, Afganistan, Karadeniz ve Ukrayna gibi çok sayıda sorunun ortasında sürekli savrulmalar girdabındayken, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin yönlendirilmesi ve yürütülmesi işlevini yitirdiğini belirtti.

Bakanlığın, iktidarın durup dururken yaptığı hataların vahim sonuçlarını onarmaya ve kendi yaktığı yangını söndürmeye çalıştığını söyleyen Aydın Sezgin, Suriye'de yapılması planlanan operasyona da ABD veya Rusya'dan icazet alınamadığını ifade etti.

“DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN ENDİŞE VERİCİ DUYUMLAR ALIYORUZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na savunma sanayinin öncü şirketlerinin ve başka ulusal varlıkların BAE’ye kelepir fiyatına satılması yönündeki söylentileri de soran Sezgin, bakanlığın başkatiplik sınavlarıyla ilgili olarak, “Bakanlığa giriş ve başkâtiplik sınavlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda endişe verici duyumlar aldığımızı belirtmek istiyorum. Son 4 aday meslek memuru ve başkâtiplik sınavlarında komisyon başkanı ve üyesi olarak fiilen kimler görev almıştır? Bu konuların aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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