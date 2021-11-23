İYİ Partili Taylan Yıldız’dan yağmur altında pankartlı protesto: Yeter Artık

İYİ Parti İBB Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız, döviz kurlarındaki yükselişin ardından hükümeti 'Yeter artık' pankartıyla protesto etti. Yıldız, “Her gün fakirleşiyoruz. Gençlerimiz geleceğini yitiriyor. Yeter artık. Gençlerimizin umutlarını yok ediyorsunuz. Burada elimde pankartla ‘yeter artık’ diyorum” dedi.

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İYİ Parti İBB Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız, Türk lirasının rekor ölçüde değer kaybettiği dakikalarda sokağa çıkarak, gençlerin karamsarlığına dikkat çekti. Elindeki “Yeter Artık” yazılı pankartla yağmur altında dolaşan Yıldız, tek kişilik bir protesto gerçekleştirdi.

“GENÇLERİN UMUTLARINI YOK EDİYORSUNUZ”

O anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Yıldız, “Bizi dinlemediniz. Bizi umursamıyorsunuz. ‘Kötü ekonomi yönetimi' dediğimizde de ‘terörist' ilan ediyorsunuz. Her gün fakirleşiyoruz. Gençlerimiz geleceğini yitiriyor. Yeter artık. Gençlerimizin umutlarını yok ediyorsunuz. Burada elimde pankartla ‘yeter artık' diyorum. Yeter artık” açıklamasında bulundu.

GENÇLER EYLEME DESTEK VERDİ

Taylan Yıldız’ın yalnız başladığı eyleme ilerleyen saatlerde gençler katıldı. Yıldız, “Önce yalnız başladık. Sonra genç arkadaşlarımız destek için geldiler. Kucaklaştık. Ülkenin geleceği için ne yapmamız gerektiğini konuştuk” dedi.