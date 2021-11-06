İYİ Partili Lütfü Türkkan özür diledi

İYİ Parti Grup başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren kişiye küfür ettiği için özür diledi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de Genel Başkan Meral Akşener’e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşadığı ‘küfürlü’ olayla ilgili açıklama yaptı.

Twitter üzerinden videolu bir paylaşımda bulunan Türkkan, küfür ettiğini belirterek, özür diledi.

“CİDDİ KÜFÜRLERE MARUZ KALDIM”

Türkkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim.

* Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim, birtakım lafları söylemeye devam etti.

* Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken, ciddi küfürlere maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim yani küfretme diye birkaç defa ikaz ettim.

* Netice itibariyle gelinen, o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım.

* Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım.

“DOĞRU BİR İŞ DEĞİLDİ”

Söylediği sözün doğru olmadığını belirten Türkkan, “Ben o yüzden burada başta bütün milletimizde, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere, bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi o. Yanlış bir işti. Ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki fazla bir heyecan, doğru olmayan bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir 'Vallahi test kitabı alamıyorum' diye seslenen gence Akşener'den yanıt