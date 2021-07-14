İYİ Parti’li Türkkan: Ülkemiz silahsız bir istilayla karşı karşıya

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada son günlerde sınırlarda yaşanan göçmen hareketliliğini gündeme taşıdı.

“GÜNDE 500-1000 AFGAN YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE’YE GİRİYOR”

“Büyük Suriyeli göçü yetmezmiş gibi şimdi bir de Afgan göçüyle karşı karşıyayız” diyen Türkkan, günde 500 ile 1000 arasında Afgan’ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını ifade etti.

Türkiye'de bulunan sığınmacı sayısının, Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek şekilde hızla ilerlediğini ifade eden Türkkan, “Ülkemiz silahsız bir istilayla karşı karşıya şu anda. Türkiye orta doğunun göç merkezi haline gelerek milli güvenliği tehdit edilirken, Avrupa ise Türkiye'yi sığınmacıların kendi memleketlerine gelmesini engelleyen bir duvar gibi görüyorlar. Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış dış politikası sonucunda dünyanın en büyük göç merkezi konumuna geldi” diye konuştu.

“İYİ PARTİ İKTİDARINDA VATANLARINA GERİ DÖNECEKLER”

Türkkan’ın konuşması şöyle devam etti:

* Türkiye Cumhuriyeti devletinin hudutları kanla çizilmiştir. Bu hudutlar bizim namusumuzdur. Türk milleti böyle bir külfete daha fazla katlanamaz. Türk halkının vergileri üzerinden finanse edilen sığınmacıların Türkiye'deki varlığı sürdürülebilir değildir.

* İYİ Parti'nin iktidarında Türkiye, dünyanın göç merkezi olmaktan kurtulacak. Sınır politikalarımız, hudut namustur ilkesine göre yeniden inşa edilecek. Türkiye'de misafirliği artık sona eren Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplar vatanlarına geri dönecekler.