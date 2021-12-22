İYİ Parti’nin güneş enerjisi teklifi kabul edildi

İYİ Parti tarafından yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek amacıyla; meskenlerde güneş enerjisi üretim tesislerinin kurulu gücünün muafiyet sınırı olarak öngörülen 10 kW olması şartının 25 kW’a çıkarılmasına ilişkin Meclis'e verilen önerge Genel Kurul’da oylanarak kabul edildi.

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‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 1. maddesi TBMM’de görüşüldü.

“ENERJİDE HER GÜN ARTAN ORANDA DIŞA BAĞIMLI OLMAK ZORUNDA MIYIZ?”

İYİ Parti grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, enerji konusunun ülkenin önemli bir sorunu ve stratejik bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Ülkemiz enerji kaynaklarının çeşitliliğine rağmen enerjide dışa bağımlı, enerji ithalatçısı bir ülke. İthal edilen enerjinin maliyeti çok yüksek. Enerjide her gün artan oranda dışa bağımlı olmak zorunda mıyız? Hayır.

*Bir çok ülkede enerji modeli, yerinde üretim ve tüketim ve yenilenebilir enerji üzerine kurulmaya başladı. Biz ise bir çok ülkeye nazaran daha fazla yenilenebilir enerji kaynağına sahibiz ama bu şansı diğer ülke örneklerinde olduğu gibi etkin kullanamıyoruz.

*Enerji maliyetlerini düşürmeye ve tüketicinin güneş enerjisinden yararlanarak üretici olmasını destekleyecek bu maddeye olumlu yaklaşıyoruz. Ama bunun sadece vergiden muaf oranının değişmesiyle yeterli olmadığını da söylemek zorundayız.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından İYİ Parti tarafından yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek amacıyla; meskenlerde güneş enerjisi üretim tesislerinin kurulu gücünün muafiyet sınırı olarak öngörülen 10 kW olması şartının 25 kW'a çıkarılmasına ilişkin Meclis’e verilen önerge Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

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