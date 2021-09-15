İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama: Sema ayini değildir, Bakanlığın etkinliklerinde de yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nin (UCLG) galasında düzenlenen ve sosyal medyada bazı kesimlerin tepki gösterdiği gösteriye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, gösterinin bir sema ayini olmadığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birçok etkinliğinde de aynı gösterinin sergilendiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nin (UCLG) gala gecesinde, üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteri sosyal medyada bazı kesimlerce eleştirilmişti. Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gösterinin bir sema ayini olmadığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birçok etkinliğinde de aynı gösterinin sergilendiği ifade edildi. Açıklamanın tam metni şöyle:

“MÜZİK VE DANS GÖSTERİSİ SERGİLENDİ”

* İzmir’in dördüncüsüne ev sahipliği yaptığı ve 65 ülkeden kültür üreticilerinin katıldığı Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi (UCLG) kentimize ve ülkemize önemli kazanımlar sağlamış, uluslararası alanda da son derece olumlu etkiler yaratmıştır. 3 gün süren etkinliğin gala gecesinde ise ülkemizin kültür zenginliğini geleneksel ve çağdaş motiflerle harmanlayan bir müzik ve dans gösterisi sahnelenmiştir.

“BAĞNAZCA YORUMLAR ÜRETMELERİNİ ŞAŞIRTICI BULMUYORUZ”

* Sadece İzmir değil tüm ülke adına eşsiz bir tanıtım olanağı sunan UCLG Kültür Zirvesi hakkında tek satır yayın yapmayan bazı grupların, gala gecesindeki yaklaşık 3 saat süren sanatsal gösterilerin küçük bir bölümü üzerinden çağdışı bir anlayışla, bağnazca yorumlar üretmelerini elbette şaşırtıcı bulmuyoruz.

“SANATA, AYDINLIĞA, ÇAĞDAŞ DEĞERLERE DÜŞMAN OLDUKLARININ BİLİNCİNDEYİZ”

* O nedenle açıklamamız ‘çıplak semazen' başlığıyla paylaşımlar yaparak toplumumuzdaki dini hassasiyetler üzerinden algı yaratmaya çalışan karanlık zihniyetlilere yönelik değildir. Onların sanata, aydınlığa ve tüm çağdaş değerlere düşman olduklarının ve sahip oldukları hastalıklı zihniyetin tedavisinin de mümkün olmadığının bilincindeyiz.

“BİR SEMA AYİNİ DEĞİLDİ”

* Ancak şunun da bilinmesini isteriz ki gala gecesinde sahne alan uluslararası üne sahip dans sanatçısı Ziya Azazi'nin gösterisi bir sema ayini değildir. Kültür Bakanlığı nezdinde ülkemizi defalarca yurt dışında temsil eden sanatçının eserlerinin dini değerlere saygısızlık olarak değerlendirilmesi söz konusu olamayacağı gibi kurumumuzun da böyle bir girişime asla müsaade etmeyeceği bilinmelidir.

“SANATÇI, BİR DANS GÖSTERİSİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ”

* Ziya Azazi Türkiye'yi 50'den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograftır. ‘Dervish in Progress' adlı gösterisini sema olarak değil çağdaş bir dans gösterisi olarak sunduğunun özellikle altını çizmektedir. Sanatçı, Mevlevilik kültürünü başka bir platforma taşımak gibi bir iddiası olmadığını çok defalar dile getirmiştir.

“BAKANLIĞIN BİRÇOK ETKİNLİĞİNDE AYNI GÖSTERİ SERGİLENDİ”

* 2011-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi'nde “Mevlana'nın Çağrısı” eserinde aynı gösteri ile yer almıştır. İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde dans eden sanatçı, aynı eser ile Kültür Bakanlığı görevlendirmesi yapılarak Çin'de ülkemizi temsil etmiştir.

* Yine T.C. Kültür Bakanlığı görevlendirmesi ile Sultan's sergisinin açılışında perküsyon sanatçısı Burhan Öcal ile Danimarka Kopenhag, Ballerup ve Helsingor şehirlerinde aynı gösteriyi sergilemiştir. 2009 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası haftalık olağan konserinde aynı gösteri ile yer almıştır. 2014 yılında Almanya Oldenburg Türk Festivali'nde yer almıştır.

“GÜZEL OLAN HER ŞEYİ SAVUNMAYI ISRARLA SÜRDÜRECEĞİZ”

* Kültür ve sanat dünyasına en uzak kişilerin bile küçük bir araştırmayla ulaşabileceği bu bilgiler ışığında bir kez daha ifade etmeliyiz ki, bir sanat eserinin parçası niteliğindeki dans figürleri üzerinden yaratılmaya çalışılan algıların gerçek hedefi tarafımızca bilinmektedir. Sanatı, kültürü, bilimi, demokrasiyi, özgürlüğü, kadın-erkek eşitliğini kısaca aydınlık ve güzel olan her şeyi savunmayı ısrarla sürdüreceğiz.

“TOPLUMSAL AYRIŞMAYI SAĞLAMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter'dan da paylaştığı yazılı açıklamayı alıntılayan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

* Mevlana'nın öğretilerinden barış ve huzurun hoşgörüyle mümkün olduğunu öğrendik. Ama görüyoruz ki kirli zihniyetin, iyi olana tahammülü kalmamış. Milli değerlerimizi ve kültürümüzü ayaklar altına alanlar, çıkarları adına toplumsal ayrışmayı sağlamak için elinden geleni yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ulusal ve uluslararası birçok etkinliğinde aynı gösteri ile yer alan Ziya Azazi üzerinden değerlerimizi ayaklar altına almakla kalmıyor, birlik beraberliğimizi de hedef alıyorlar. Bu çirkin saldırıları halkımızın temiz vicdanına havale ediyorum.