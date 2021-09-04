İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtı

Bu yıl 90'ıncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını açtı. Milletvekillerinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Muş, "Hükümetimizce Yeşil Mutabakat eylem planı Temmuz ayında yürürlüğe koyduk. Eylem planımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz. İklim krizi gerçeğinin ticari hayata etkileriyle mücadele etmek için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90’ıncı kez Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Kani Beko, Sevda Erdan Kılıç, Kamil Okyay Sındır, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, ilçe belediye başkanları, İYİ Parti Grup Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Folkart A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve davetliler katıldı.

BAKAN MUŞ: YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI HAYATA GEÇİYOR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir tarihi, kültürel mirası, turizm potansiyeli, doğal güzellikleri ile Ege’nin incisi olduğunu belirterek, İzmir’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğündeki istiklal harbimizin ve milli mücadele hareketinin sembol kenti olduğunu belirtti.

İzmir’in yerli ve milli İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Muş, “Ülkemizin iktisadi bağımsızlığının ve ekonomik temellerinin atıldığı yer olması nedeniyle İzmir’in gönlümüzdeki yeri ayrıdır. İktisat Kongresi ile birlikte açılan Yerli Malları Sergisi İEF’nin ilk adımlarını tesis etmiştir. Ticaretimiz için büyük önem taşıyan ve ilkleri ülkemize yaşatan bu fuar İzmir’de 90 yıldır devam ediyor. Bu yüzden bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için tüm dünyadan dostlarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.

Bu yıl İzmir İş Günleri’nde pandemi nedeniyle bu yıl uluslararası resmi temscileri ağırlayamadıklarını ancak programları sanal ortamda düzenlediklerini söyleyen Muş, zengin içerikli birçok oturum düzenlediklerini, çevrimi içi açılışta çeşitli ülkelerden bakan ve bakan yardımcılarını ağırladıklarını aktardı.

Tüm dünyada etkisini gösteren afetlere değinen Muş, “Bu afetler insanoğlunun doğaya karşı değil doğayla birlikte hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Hükümetimizce Yeşil Mutabakat eylem planı Temmuz ayında yürürlüğe koyduk. Eylem planımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz. İklim krizi gerçeğinin ticari hayata etkileriyle mücadele etmek için gerekli çalışmaları yapacağız. İEF’nin düzenlenmesine katkıda bulunan yetkililere teşekkür ediyorum. Fuarın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

VALİ KÖŞGER: İEF, İZMİR VE EGE’NİN CAN DAMARIDIR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kentle özdeşleşen İEF'nin kapıları 90. kez dünyaya açmasının coşkusunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

* İzmir'in ticaret, teknoloji, kültür ve turizm kenti olarak anılmasında tartışılmaz bir yeri olan İEF'nin kentimize ve ülkemize yararlı olmasını temenni ederim.

* İzmir'in ve ülkemizin fuarcılık alanındaki başarısını da kanıtlayan bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tanıtım ve iletişimin uluslararası ticaretteki yeri yadsınamaz. Bunu sağlayacak en iyi enstrümanlardan biri de fuarlardır. İletişim ve tanıtımın aynı anda yapılabildiği İEF İzmir ve Ege'nin can damarıdır

Köşger, İEF ile eş zamanlı yapılacak İzmir Kültür Zirvesi'nin de önemine değinerek “Yerel kültür politikalarının sürdürülebilir kılınmasında dünya genelinde iyi uygulamaların paylaşıldığı ve teşvik edildiği Kültür Zirvesi'nin verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

“GURURLUYUZ”

Açılış konuşmasında İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Cumhuriyet’in en köklü değerlerinden biri olduğuna değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları söyledi:

* Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ifadesiyle; İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye'nin gelecek planlarını hayata geçirmek için kuruldu. Dolayısıyla bu akşamki buluşmamızın menzili, İzmir'in hudutlarıyla sınırlı değil.

* Doksan yıldır Türkiye'nin geleceğine yön veren Enternasyonal Fuar, bir kere daha ülkemizi ve dünyayı İzmir'de birbirine bağlıyor. Behçet Uz'un İzmir'e kazandırdığı, gözümüz gibi koruduğumuz Kültürpark'ta yaşam buluyor. İEF’nin doksanıncı açılışında sizlerle olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum.

“İEF HAYAT KADAR GERÇEK”

Fuarın neredeyse bir asra yaklaşan ömrü boyunca sayısız yenilik ve küresel kriz gördüğüne dikkat çeken Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* 17 Şubat 1923. Henüz Cumhuriyet ilan edilmemişti. İzmir İktisat Kongresi toplandı ve Türkiye ekonomisinin temelleri İzmir'de inşa edildi. Yıl 1943. İkinci Dünya Savaşı, insanlığı kasıp kavuruyordu. İzmir'in Fuarı o yıl da kapılarını açtı.

* İzmir, yapılması neredeyse imkânsız olanı yaptı ve cephede birbiriyle savaşan devletleri yan yana getirdi. 1960'lar, 70'lerde, dünya soğuk savaşı yaşıyordu. İzmir' de çocuklar ellerinde pamuk şekerleri, ABD pavyonundan kızıl yıldızlı Sovyet pavyonuna gidebiliyordu.

* Kültürpark'ın bu yaşlı ağaçları ve onların üzerindeki gökkubbe, dünyanın en heyecan verici keşiflerine ve en hüzünlü anlarına aynı anda kucak açtı. İnsanoğlu ayda yürüdü, bilişim devrimleri oldu. Berlin duvarı yıkıldı. Sovyetler Birliği dağıldı. Alman Markı tarih oldu. Ekonomik bunalımlar birbiri arkasına geldi. Beatles ve 68 kuşağı dünyayı sarstı; ekonomik bunalımlar biriri ardına geldi İzmir Enternasyonal Fuarı, tüm bu olup bitenlere rağmen ayakta.

* Kaybolup gitmek şöyle dursun, fuarımız hiç eskimeyen bir ayna oldu. Dünyada olup biten ne varsa 90 yıldır İzmir'e ve Türkiye'ye, memleketimizdekileri de dünyaya yansıtmaya devam ediyor. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı Cumhuriyetin yarattığı en değerli küresel markalardan biri haline getiren belki de budur. Hayat kadar gerçek olması.

“DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEK GÖREVİMİZ”

İEF’nin bir etkinlik olmadığını, şehrin bir kültür mirası olduğunu da söyleyen Soyer, şöyle konuştu:

* İEF, yalnızca bir etkinlik değil, şehrimizin bir kültür mirasıdır. Tıpkı EXPO gibi, uluslararası bir fuar markasıdır. O yüzden sadece İEF geleneğini sürdürmekle yetinemeyiz. İEF'yi hak ettiği gibi bir dünya markası haline getirmek bizim asli görevimiz. İEF geleneğinin İzmir'de doğmuş ve 90 yıldır yaşıyor olması asla bir tesadüf değil.

* İzmir, tüm tarihi boyunca Anadolu'nun dünyayla bağını kuran ve büyüten öncü bir ticaret ve kültür limanı oldu. Dünyayla kurduğu güçlü bağlar sayesinde gelişip değişti. Kendisini geliştirdi ve dönüştürdü, ama bununla da yetinmedi. Akdeniz ve Türkiye'nin ufuk çizgisini tarif etti.

* Şöyle de denebilir… İzmir'in dünyadaki izi, İzmir coğrafyasından daha büyük oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın temellerinin atıldığı İktisat Kongresi'ni gerçekleştirmek için İzmir'i seçmiş olmasının nedeni şehrimizin köklü geçmişindendir.

İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte bu yıl yedincisini düzenledikleri İzmir İş Günleri’nin de önemine değinen Soyer, şunları söyledi:

* İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl “90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz” ve “Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz” temalarını taşıyor. İEF, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen sanatçı için yine görkemli bir buluşma noktası.

* Altı yıl önce, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın, öncü bir bakış açısıyla hayata geçirdiği İzmir İş Günleri bu yıl da İEF'ye paralel olarak düzenleniyor. İzmir İş Günleri'nde şimdiye kadar 100 ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

* Milyarlarca dolarlık iş bağlantısı imzalandı. İEF, dünyanın Türkiye'deki aynasıdır demiştim. ​​7. İzmir İş Günleri de tam bu noktada devreye giriyor. İEF'ye paralel olarak düzenlenen İzmir İş Günleri bu yıl küresel sorunların en büyüğünü, pandemiden de tehlikeli olan, iklim krizini ele alıyor.

* Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat düzenlemesi odağında, iklim krizine karşı yeni nesil ticareti tartışıyor. İnsanlık artık ekonomiyi ekolojiden ayrı düşünemez. Geleceğin ekonomisi, ancak ekolojiyle bir arada büyüyebilir.

* Doksanıncı İEF'nin, insanlık için hem yeni ama hem de son derece kadim olan bu düşüncenin somut adımlarını ortaya koymak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu yıl, ilk kez önemli bir küresel etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı'yla birlikte düzenliyoruz.

* Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne önümüzdeki hafta ev sahipliği yaparak, dünyanın önde gelen şehirlerinin belediye başkanlarını ve kültür temsilcilerini ağırlayacağız.

* Zirvede, kültürü ortak bir değer olarak hem ekonomik kalkınmanın hem de doğayla uyumlu yaşamın bir kaldıracı olarak nasıl kullanabiliriz, bunu müzakere edeceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEF’deki bir diğer yeniliğin ise spor olduğunu, ilk kez sanatın yanında spor etkinlikleri yapacaklarını, İEF kapsamındaki Next Game Girişimcilik Yarışması’nın ise İzmir'in yaratıcı endüstriler açısından bir cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkı koyacağını söyledi.

CHP’Lİ ERKEK: BİRLİKTE GELECEĞİ KURACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, çocukluk ve gençlik döneminde sık sık gezdiği fuarda dünya kültürünü tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* İEF fuar olmanın ötesinde çok değerli anlamı var. Cumhuriyetimizin izlerini taşıyor. Bu gece muazzam bir tarihe tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. İEF’nin temeli İzmir İktisat Kongresi’ne dayanıyor.

* Siyasi bağımsızlığımızın yanında iktisadi bağımsızlığımızın mihenk taşı fuar. Bugün dünyada alanında çok büyük ihtisas fuarlarını gerçekleştiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gururu bize yaşatan belediye başkanları minnetle anıyorum.

* Başkanımız Tunç Soyer’e ve ekibine teşekkür ediyorum. İzmir harika bir on gün geçirecek. Sloganda da yazdığı gibi barış içinde birlikte geleceği kuracağız.

Fuar, 12 Eylül tarihine kadar konserler, tiyatro, sinema gösterimleri, spor ve eğlenceli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.