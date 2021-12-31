İzmir Güzelbahçe’de kamu konutu satılacak

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Güzelbahçe Yalı Mahallesi'nde bulunan 19 adet kamu konutunu ihale ile satışa çıkardı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 13 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Balçova Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecek. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

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