İzmir’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 'ByLock' kullandığı tespit edilip, örgüt adına para topladığı belirlenen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi ve yöneticilerinin gizli haberleşme aracı olan ‘ByLock’ programı kullanan, örgütün finans kaynağı olduğu belirtilen Bank Asya’ya talimatla para yatıran, eğitim kurumlarında çalışan, örgüt himmet, burs adı altında yardım toplayan ve haklarında itirafçı beyanı olan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında noter başkatibi ile 1 emekli askeri personelin bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheliden 12’si gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına firar ettiği öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.