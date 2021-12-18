İzmir’de madende patlama! Çok sayıda yaralı var

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda çok sayıda madenci yaralanırken, Kınık Kaymakamlığı ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den art arda açıklamalar geldi.

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Olay, Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlama nedeniyle göçük altında çok sayıda işçinin kaldığı öğrenildi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa’dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İZMİR VALİSİNDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Patlamayla ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, “İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verdi.

Vali Köşger, bir sonraki açıklamasında ise, “Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup; Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır” dedi.

KINIK KAYMAKAMLIĞI: 35 YARALI VAR

Kınık Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise; “İlçemiz Polyak Eynez Madeninde meydana gelen maden kazasında şu ana kadar 35 yaralımız bulunmaktadır. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız bulunmamaktadır. Can kaybımız yoktur” denildi.

SENDİKADAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Bağımsız Maden İş Sendikası Temsilcisi Başaran Aksu ise, “Şu anda ne söylesek afaki olur. Kaç kişinin göçük altında olduğu, kaç yaralı olduğu, ölen olup olmadığı hakkında maden şirketi açıklama yapmıyor, bilgi vermiyor” dedi.

Hak İş Sendikası İzmir Bölge Başkanı Gültekin Şimşek de yaptığı açıklamada, “Ölen yok. 8 işçimiz yaralı. Ağır yaralı bilgisi gelmedi. İşçilerimiz Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerinde tedavi altında” dedi.

SOMA’DAKİ FACİANIN YAŞANDIĞI MADENE ÇOK YAKIN

Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma’daki madenlere çok yakın bulunuyor.

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