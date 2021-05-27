İzmir’de su zammı iptal edildi

İZSU Genel Müdürlüğünün 2020 faaliyet raporu ve 2020 mali yılı bütçesinin kesin hesapları ile bilançosu oylandı. AKP ve MHP ret, CHP ve İYİ Parti kabul oyu kullandı. Raporlar, oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulda konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi;

*Buradan, tüm İzmirli vatandaşlarımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum. Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız.

*Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve 2021 yılı temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10’luk zammı iptal ediyoruz. Üstelik son yüzyılın belki de en olağanüstü koşullarını yaşamamıza rağmen.

*1,5 yıldır devam eden pandemi koşullarının bütün hesapları alt üst etmesine, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışa rağmen. 30 Ekim'de yaşadığımız 6.9 büyüklüğündeki deprem felaketine ve 2 Şubat'taki sele rağmen.

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