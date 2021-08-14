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Çeşme’de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Çeşme’de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi. (DHA)

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