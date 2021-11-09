İzmit Belediyesi, Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle camilerde mevlid okutacak, yemek dağıtacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle İzmit'teki camilerde Mevlid-i Şerif okunacağını ve yemek dağıtılacağını duyurdu.

Saygı ÖZTÜRK

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İzmit Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle ildeki 19 camide mevlit okunacak ve ardından yemek dağıtılacak.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ayasofya’da mevlid okutamadık ama İzmit’teki bütün camilerde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk için camilerde mevlid okutacağız, yemek ikramında bulunacağız” ifadesini kullandı.

Kaplan Mevlid-i Şerif okunacak ve yemek verilecek camilere şöyle açıkladı:

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