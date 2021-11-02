Jahrein, ‘Twitch’deki ‘Kara para’ iddiasıyla ilgili bilgi verdi

Sosyal medyada, "Temiz Twitch" kampanyasını başlatan isimlerden 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, bilgisine başvurulmak üzere İstanbul Emniyetine çağırıldı. Twitch üzerinden yaklaşık 10 milyonluk kara para aklandığı iddiaları üzerine bilgi verdiği belirtilen, Ahmet Sonuç'un daha sonra emniyetten ayrıldığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde sızdırılan 125 GB’lık belgelerde, Twitch üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık bir kara para aklandığı iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in TBMM gündemine taşıdığı dolandırıcılık iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, ‘Temiz Twitch’ akımının öncülerinden Jahrein’ lakaplı Ahmet Sonuç da emniyete çağırıldı.

BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Ünlü Twitch yayıncısı Sonuç’un dün, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi amaçlı ifade verdiği öğrenildi.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI

Günlerdir sosyal medyada paylaşılan “Temiz Twitch” kampanyasıyla gündem olan kara para aklama olayının kredi kartı dolandırıcılığı üzerinden gerçekleştiği iddia ediliyor. İddiaya göre, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılık şebekeleri bazı twitch yayıncıları ile anlaşma yaptı.

ÇALINTI KART, BAĞIŞ, KOMİSYON

İddialara göre, çalınan kartlarla Twitch üzerinden bağış için oluşturulmuş “Bit” satın alındı. Ancak yayıncılar belli bir komisyon aldıktan sonra kalan parayı, dolandırıcıların kripto hesaplarına aktardı. İddiaya göre çok sayıda twitch yayıncısı bu yöntemle yüklü miktarlarda bağış (Bit) alarak, dolandırıcıların suçtan elde edilen paralarını aklamasını sağladı. Twitch üzerinden aklanan paranın büyüklüğünün 9.7 milyon ila 10 milyon dolar arasında olduğu öne sürülüyor.

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