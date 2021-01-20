Jandarma Genel Komutanlığı 500 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak: İşte başvuru şartları…

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular 21 Ocak tarihinde başlayacak ve https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILIR?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” bölümünden 21-31 Ocak 2021 tarihleri aralığında adayların başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.

Başvuru yapan adaylardan Tablo-6'daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7'deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

* Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

* Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

* Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak

* Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

* Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

* Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

* Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

* Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

* Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

* Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

* Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

* Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

* Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

* Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

* Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

* Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,

* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.