Jandarmadan eş zamanlı YPG/PYD operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Suriye'de YPG/PYD saflarında faaliyet gösteren bazı şahısların, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul ilinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne eleman kazandırma gayreti içerisinde oldukları bilgisi alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve yakın takiple yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. YPG/PYD terör örgütünde faaliyet göstermekte iken, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da terör örgütüne eleman kazandırmak ve provokatif eylemlerde bulunmak maksadıyla faaliyetlerini sürdüren şüphelileri adım adım takip eden Jandarma ekipleri, BTÖ mensuplarının kimliklerini, eşkâllerini ve ikamet adreslerini belirledi.

KAÇAMADILAR

Operasyon için düğmeye basan ekipler; Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde bulunan 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında; R.M., A.Y., L.M., B.M. ve Y.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Jandarma'daki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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