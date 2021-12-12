Jandarma’dan hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de meydana gelen 14 hırsızlık olayı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aydınlatıldı. 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de meydana gelen çok sayıda Hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı.

JASAT’DAN 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler; şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı 3 araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu, 4 adet levye ile 3 adet tel kesme makası ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

14 ayrı hırsızlık olayına karışan ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 şahıstan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.