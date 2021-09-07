Jeoloji mühendisleri uyardı: Konyaaltı Sahili eriyor

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin günden güne eridiğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, "Plajlarda yatay ve düşey olarak hacim kaybı ne boyutta bilmiyoruz. Düşeyde hacmini bilmediğimiz için belkide 30-40 yılda bu plajın yüzde 60'ını kaybetmiş olabiliriz" dedi.

İsmail AKIN

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Antalya'nın 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Plajı eriyerek yok olma tehdidi altında. Konyaaltı Sahili’nde plajın 50 ile 85 metre arasında içe çekildiğini dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Antalya plajında bilimsel bir çalışma yapılmadığını söyledi.

“KONYAALTI PLAJI GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE ERİYİP GİDİYOR”

Konyaaltı'ndaki plajın doğal ve insan kaynaklı çekildiğini belirten Çeltik şöyle konuştu:

“Antalya tarım ve turizm kenti. Turizm de deniz, kum ve güneşten oluşuyor. Bu plajların olma sebebi, dereler ve çaylardır. Dereler havza gerisinden malzeme getirip denize bırakıyor, denizde bunları sahile vuruyor. Antalya'nın 7 kilometre uzunluğunda sahil şeridi var. Bunların birçoğu plajlarda. Fakat Antalya bu konuda çok eksik. Aslında bize gelir getiren plajlar hakkında neredeyse ciddi bir çalışma yok. Tüm ilçelerde bu var. Bugün neden Konyaaltı, çünkü kentin hemen kenarında, onlarca insanın tecrübesi var ve az da olsa gözlem yapılabiliyor. Buna rağmen Antalya'nın incisi dünyaya tanıtımını sağlayan Konyaaltı Plajı gözlerimizin önünde eriyip gidiyor. Neden, ölçmüyoruz, biçmiyoruz elimizde veri yok. Diğer ilçelerde de durum böyle”

“50 İLA 85 METRE ÇEKİLDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Derelerin kontrolünün Devlet Su İşleri(DSİ)'nin elinde olduğunu da ekleyen Çeltik şöyle sürdürdü:

“DSİ'nin bakış açısındaki mantık, taşkın olmasın, sel baskını olmasın. DSİ'nin bu bakış açısı çok doğru bir yöntem. Konyaaltı'ndan geçmiş dönemde kum, malzeme alındı. Buradan malzeme alındığı için plaja malzeme gelmedi. Aynı zamanda bir gölet yapıldı yine malzeme gelmedi. Geçmişe dair elimizde bir veri yok ama 50 ila 85 metre çekildiğini biliyoruz. Bu yataydan gözle görünür bir çekilme. Düşeyde ne kadar bir çekilme var bilmiyoruz. Yani böyle kıymetli bir plajın asimetri haritaları yok, geçmişe dair veri yok. Bu Konyaaltı plajında olmadığı gibi diğer sahillerde de yok. Onun için Antalya'nın plajlarında asimetri haritaları bir an önce yapılmalıdır”

“BEKLİDE 30-40 YILDA BU PLAJ YÜZDE 60’NI KAYBETMİŞ OLABİLİR”

Derelerden ve ya çaylardan malzeme gelip gelmediğini bilmediklerini belirten Çeltik; “Buna sebep olan olay ne bilmiyoruz. Örneğin belediyeler denizin serdiği kumları araçlarla sürüp tekrar plaj oluşturuyorlar. Doğanın bıraktığı kumu bozarak, insanlar daha rahat etsin diye kumu-çakılı düzleştirerek sürüyorlar. Kimse bunun doğru yada yanlış olduğunu bilmiyor.

Dünyada plajlarımız çok değerli fakat kıymetli pırlanta değerinde plajlar hakkında hiçbir bilimsel veri yok. Asimetri haritaları yok. Plajlarımız büyüyor mu küçülüyor mu, kum hacmini kaybetmiş mi, kaybetmemiş mi bilmiyoruz. Derelere yapılan müdahalenin sonuçlarını bilmiyoruz. Evet uydudan görüyoruz yatayda 50 ila 85 metre çekilmiş. Ama düşeyde ne kadar çekildiğini hiç bilmiyoruz. Eğer geçmişte plaj 10 milimetre ise, yatayda bunun 50-85 metre çekilme var. Belki 4 milimetre çekildiğini görüyoruz. Düşeyde hacmini bilmediğimiz için beklide 30-40 yılda bu plaj yüzde 60'nı kaybetmiş olabilir. Bu göründüğünden çok daha büyük sorun olduğu anlamına geliyor” dedi.