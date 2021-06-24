JES’lere bir mahkeme engeli daha

Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin son üç günde verdiği iki karar Aydın’daki çevreciler ile Germencik, Efeler ve İncirliova ilçelerinde sevinçle karşılandı. Aydın Çevre ve Doğa Derneği’nin açtığı davada Efe-9 JES’ne verilen “ÇED Olumlu” raporunu önceki gün iptal eden mahkeme heyeti, bu gün de Efeler Belediyesi'nin açtığı davada Efeler ve İncirliova ilçeleri arasında, Kızılcaköy, Dereağzı ile Gerenkova Mahallelerinde 54 megawatt elektrik üretecek Sarızeybek JES’ine verilen raporu da iptal etti.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, “Birileri para kazanacak diye biz ölmeye, kanser olmaya, doğamızın, tarımımızın yok olmasına rıza göstermeyeceğiz” diyerek zararlı JES’lere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

HAVAYA, DOĞAYA, SUYA OLUMSUZ ETKİ YAPACAK

Mahkeme heyeti, Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen ÇED Olumlu raporunun eksik hazırlandığını, yer seçiminde alternatifler bulunduğuna dikkat çekerek;

“Projenin işletme aşamasında bacadan yayılması muhtemel Hidrojen sülfür (H₂S) kütlesel debi hesabının mevzuatta aranan değerler içerisinde kalıp kalmadığı tespiti yapılamadığından, işletilecek tesisten atmosfere salınacak H₂S gazının çevreye etkisi bakımından bir belirlemeye, değerlendirmeye ulaşılamadığından, ayrıca yer altı su kaynaklarının korunması açısından bölgenin hidrojeolojik özelliklerine ilişkin bilgilerin yetersiz olduğu anlaşıldığından bu yönden dava konusu ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

“HAKLILIĞIMIZI MAHKEME KARARLARI TESCİLLEDİ”

Mahkeme kararlarının çok önemli olduğunu söyleyen CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, haklılıklarının mahkeme kararıyla tescillendiğini belirterek, “Halkın istediği oldu. Yıllarca haykırdık, JES’lerin insanlara doğaya, tarıma, yer altı sularına zarar verdiğini anlattık. Bu zararların ve haklılığımızın yargı kararıyla tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Umarım bu mahkeme kararları, bizi itibarsızlaştırmak için yayınlar yaptıran JES lobisine de iyi bir ders olur. Biz halkımızla, bu kentin kadim insanlarıyla toprağımıza, geleceğimiz çocuklarımızın sağlığına zarar verenlerin karşısında olmaya, Aydın'ımızı savunmaya devam edeceğiz. Birileri para kazanacak diye biz ölmeye, kanser olmaya, doğamızın, tarımımızın yok olmasına rıza göstermeyeceğiz” dedi.