Okullar kapanacak mı? Erdoğan’dan yüz yüze eğitim ve elektrik faturaları hakkında açıklama

Kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarından TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararının alındığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kritik kabine toplantısı sona erdi.

3 saat 40 dakika süren toplantının gündeminde 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), fahiş fiyatlar ve corona virüsü salgınındaki son durum vardı.

“VAKA VE VEFAT SAYILARI KONTROL EDEBİLECEĞİMİZ BİR SEVİYEDE”

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Kabine toplantımızdan sağlıktan dışişlerine, sağlığa kadar birçok konuyu, milletimizin pek çok meselesini enine boyuna görüştük. Salgın, yeni dalgalar ve yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor.

* Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin başta sağlık olmak üzere temel altyapılarını giderek zorlamaktadır. Türkiye olarak en büyük avantajımız sağlıktan üretime tüm kritik alanda son 19 yılda kapsayıcı ve güçlü bir altyapıyı kurmamızdı

* Ülkeler maske savaşı verirken biz ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabildik. Dünyadaki pek çok yerlerde devletlerle vatandaşlarla güven problemi yaşanırken biz hedeflerimize yürümeye devam ettik.

* Sonuçta ortaya çıkan tablo ülke ve millet olarak sahip bulunduğumuz potansiyeli siyasi ve ekonomik her alanda harekete geçirebilmemize imkan verecek bir zeminin varlığına işaret ediyor. Bir yandan salgınla mücadeleyi kesintisiz şekilde devam ettirirken azim kararlılıkla da işte bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içindeyiz.

* Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir.

* Özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette bazı aksaklıklar gecikmeler yaşanabilmektedir. İnşallah bunların önüne geçecek tedbirleri de en kısa sürede alacağız.

* Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette yol açtığı sıkıntıları da normalleşme adımlarıyla büyük ölçüde geride bıraktık.

OKULLAR KAPANACAK MI?

* Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.

* Sağlık bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı… Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik… Halan hazırlıkları süren 164 mesleki eğitim merkezini de ocak ayında açıyoruz.

* Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızla ülkemizi büyütecek her adımı desteklemeye devam ediyoruz. %8 artış yükselen elektrik talebini aldığımız önlemlerle herhangi bir sıkıntıya sokmadan karşıladık.

ELEKTRİK FATURALARI HAKKINDA YENİ KARAR

* Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, TRT payı ile Enerji Fonu Kesintilerini de kaldırma kararı aldık.

İlginizi Çekebilir Emeklilikte yaşa takılanlar için ara formül arayışı

İlginizi Çekebilir İşverenden asgari ücret açıklaması