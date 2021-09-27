Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar

Türkiye'de günlük vaka sayıları 25 binin üzerinde seyrediliyor. Yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceği tartışılırken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftanın ardından toplandı. Fahiş fiyat artışı, yüz yüze eğitim ve aşılamanın da ele alındığı kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Artan corona virüsü vakaları, fahiş fiyat artışı, yüz yüze eğitim ve aşılamanın ele alındığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Geçtiğimiz hafta BM 76. kurul toplantısına istişare etmek üzere New York’a gittik. Yaptığımız görüşmelerde ülkemizin temel yaklaşımını tüm dünyaya paylaşma fırsatı bulduk.

*Uzunca bir süredir dünya 5’ten büyüktür itirazıyla dile getirdiğimiz değişiklik talebimizi ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diyerek bir adım öteye taşıdık.

“BU KRİZLER HERKESİ ETKİLİYOR”

*Dünyanın adalet çağrısına verme niyeti olmayanların, sağlık ve iklim krizlerindeki yaklaşımları farklı göstermeleri elbette zordur. Bu krizler zengin fakir kriteri etki etmeden herkesi etkiliyor.

*Türkiye olarak bu fotoğraf içinde kendimizle birlikte tüm insanlığın ortak hissiyatını ifade eden bir duruş sergiliyoruz.

*Bölgemize ve dünyaya dair tespitlerimiz çok daha iyi anlaşılıyor. Dün küresel sistemdeki çarpıklıklara yönelik bizim itirazlarımıza kaygısız kalanlar, bugün aynı itirazı etmeye başladı.

TÜRKİYE TARİHİ BİR ADIM ATIYOR

*Yeşil kalkınma devriminin tabi sonucu olan İklim Konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyoruz. Paris İklim Anlaşmasına mutabakat veren ülkeler arasında yer alıyor.

*Son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkemize verilen taahhütler ile önümüzdeki ay bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. BM’de duyurduğumuz bu kararın ülkemiz ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Kasım ayına kadar inşallah onay sürecini tamamlamış olacağız.

*Esasen AB yeşil mutabakatına uyum için gereken eylem planını hazırlayarak bu konuda önemli bir adım atmıştık.

*Girdiğimiz bu yeni yol Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yaptığı en keskin tercihlerden birini ifade ediyor. Yapılan işi değersiz hale getirmeye, önemsizleştirmeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar aldık.

*Anlaşmalara taraf olduğu halde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler artık Türkiye’yi eleştiremeyecekler. Tam tersine artık biz onları her platformda yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edeceğiz.

*Bu tercih bizim için lüks, kayıp değil tam tersine bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır.

“TÜRKİYE ÖNCÜ ROL ÜSTLENECEKTİR”

*Madem iklim değişikliği bir gerçektir elbette Türkiye böyle bir hayati meselede öncü rol üstlenecektir. Yaşadıkları yerler su altında kalacak milyonlarca insan her geçen yıl bu hakikatle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

*Bizim böyle bir sürecin dışında kalmamız düşünülemez. İklim değişikliği konusunda da bizim safımız mazlumların yanı olacaktır.