Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir ayın ardından Beştepe'de toplandı. Artan corona virüsü vakaları ve milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitimin ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgın gündemiyle toplandı. 5 saat 20 dakika süren toplantının ana gündem maddelerini, artan corona vakaları ve yüz yüze eğitim oluşturdu. Toplantı sonrası kameralara karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Bugün eğitimden ekonomiye bir çok konuyu toplantıda ele aldık.

*Neredeyse 4 haftadadır küresel çapta olan yangınlar da ele alınmıştır. Ülkemizdeki yanlarda büyük hasarlar meydana gelmiştir. Avrupa da yangınlarla uğraşmaktadır.

*En azından bir kısmında terör örgütlerinin sabotaj şüphesi olmakla beraber genel bir afet hali ile karşı karşıya bulunduğumuz açıktır.

*Ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektar alanı etkilemiştir. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan beri çalışmaya başlamış ve halkımızın yanında yer almıştır.

“ORMANLAR KESİNLİKLE BAŞKA BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAYACAK”

*Yangından etkilenen vatandaşlarımıza evleri en geç bir yıl içinde teslim edilecektir. Yanan ormanlar tekrardan canlandırılacak, kesinlikle bir başka amaç için kullanılmayacaktır.

*Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza birçok destekte bulundu. Afetlerden de gereken dersi çıkardık.