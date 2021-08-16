‘Kaç Suriyeli Türk vatandaşı yapıldı?’ sorusuna Soylu’dan ilginç yanıt

CHP Milletvekili Fethi Açıkel, Mart ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle, Türkiye'nin kaç sığınmacıya vatandaşlık verdiğini sormuştu. Muhalefet milletvekilinin sorusuna 5 ay sonra yanıt veren bakan Soylu, "Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır" cevabını vermekle yetindi.

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Suriyeli sığınmacıların sonra Afganistan’dan gelen düzensiz göçmenler gündemdeki yerini korurken gelenlerin kaçına vatandaşlık verildiği de merak konusu olmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel de, “2011 yılından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen sığınmacıların uyrukları nedir ve sayıları kaçtır?” şeklindeki soru önergesini yanıtlaması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Mart ayında sordu.

İçişleri Bakanı Soylu, Açıkel’in sorusuna yaklaşık 5 ay sonra şu yanıtı verdi:

“5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulanasına İlişkin Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır”

Söz konusu cevabı sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li vekil, “Gelen geç cevabın içeriğini ve tatmin edici olup olmadığını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Sığınmacı krizini şeffaflıktan uzak yöneten Saray, sorunların temel nedenidir.” ifadelerini kullandı.

