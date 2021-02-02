Kaçak bahis oyunlarının bilançosu 60 milyar TL!

Milli Piyango çekilişlerindeki şaibe iddiaları devam ederken kaçak bahis oyunları da giderek artış gösteriyor. Kaçak bahisi TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Türkiye'de futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine bahis düzenleme konusunda tek yetkili kurum Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmasına rağmen, yurt dışı kaynaklı bazı şirketler eliyle kurulan internet siteleri yasadışı kumar ve bahis oyunları oynatmaya devam ediyor” dedi. Kaçak bahis sitelerinin reklamlarını kontrolsüz biçimde kullanıcıların önüne getirdiğini ifade eden Karabat, bu konuda etkili önlemler alınmadığını savundu.

KUMAR TEŞVİK EDİLİYOR

Türkiye'de son yıllarda Spor toto, Milli Piyango ve İddia gibi şans oyunlarında dikkat çekici bir artış yaşandığına işaret eden Karabat, devlet eliyle şans oyunlarının, başka deyişle kumarın teşvik edildiği ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Devlet eliyle kumarın teşvik edildiği, vatandaşların şans oyunlarına artan oranda harcama yaptığı görülüyor. Plan ve Bütçe Komisyonunun 27 Ocak 2021 tarihli toplantısında Varlık Fonu denetim raporu görüşüldü. Toplantıda Fon'un Genel Müdürü, Millî Piyango'da cironun ağustos ayından bu yana yaklaşık iki katına çıktığını açıkladı. Şans oyunlarında ciddi bir kayıt dışılık olduğu da itiraf edildi. Kaçak bahsin ne büyüklükte bir pasta olduğuna ilişkin en güncel çalışma 2018'e ait. 2018'de 50 milyar TL'lik kaçak miktarı bugün 60 milyar TL üzerindedir. Yasadışı şans oyunlarının engellenip cezalandırılması konusunda ihmaller var. Kaçak bahis ve şans oyunları konusundaki denetimlerin artırılması gerekiyor. Bu nedenle parti olarak konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.