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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 5’i ağır 16 yaralı 

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 5'i ağır olmak üzere 16 kaçak göçmen yaralandı. 

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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 5’i ağır 16 yaralı 

Kaza saat 22.00 sıralarında Van’ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sınırı kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir (43) yönetimindeki 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı.

Sürücü Özdemir’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van’daki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

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