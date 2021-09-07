‘Kaçırdım ama yerini bilmiyorum’ demişti, Buse erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde üç hafta önce aniden kayıplara karışan 18 yaşındaki Buse Demirbilek “Kaçırdım ama sonra evine bıraktım, yerini bilmiyorum” diyerek serbest bırakılan erkek arkadaşının evinin kömürlüğünde saklanırken bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 yaşındaki Buse Demirbilek'in ailesi, kızlarının kaybolduğunu belirterek 3 hafta önce emniyet güçlerine başvurmuştu. Demirbilek'in erkek arkadaşı 25 yaşındaki Sinan Ö.'yü teknik takibe alan polis olayı çözdü.

‘KAÇIRDIM AMA BIRAKTIM’ DEYİP SERBEST KALDI

İki kez gözaltına alınan Sinan Ö., emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesinde, “Başına bir şey gelmemesi için kaçırdım ama sonra evine geri bıraktım, yerini bilmiyorum” demişti. Sinan Ö.'ya adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

ERKEK ARKADAŞININ KÖMÜRLÜĞÜNDE BULUNDU

Polis yaptığı teknik takip sonucu Buse Demirbilek'i Sinan Ö.'nün evinin depo ve kömürlüğünde saklanırken buldu.

ANNE VE BABA DA GÖZALTINDA

Demirbilek polisler tarafından doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürülürken Sinan Ö.'nün anne ve babası da gözaltına alınarak Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GENÇ KIZ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sinan Ö., anne ve babasının emniyetteki ifadelerinin devam ettiği, ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Demirbilek ise ailesine teslim edildi. Genç kızın ailesinin Sinan Ö. ve ailesinden şikayetçi olduğu belirtildi.