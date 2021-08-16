Kadıköy Belediyesi akıllı tahta satın alacak

Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, belediye tarafından akıllı tahta alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Etkileşimli Akıllı Tahta alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

16 Adet Etkileşimli Akıllı Tahta Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Tüm ürünler 10 takvim günü içinde kurulumu yapılmış ve sorunsuz çalışır şekilde teslim edilecektir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Hasanpaşa mh. Fahrettin Kerim Gökay cad. No: 2 Kadıköy Belediye Başkanlığı Binası 4. Kat İhale Komisyon odası

01.09.2021 – 11:00

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